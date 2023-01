Les actions asiatiques hésitent, les rendements japonais se rapprochent du plafond politique avant la réunion de la BOJ.

La réunion officielle de deux jours de la BOJ se terminera mercredi et les spéculations vont bon train sur le fait qu'elle apportera de nouveaux changements à sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC), étant donné que le marché a poussé les rendements des obligations d'État à 10 ans au-dessus du plafond de la politique de 0,5 % au cours des trois dernières sessions.

Au début des échanges mercredi, cependant, le rendement à 10 ans est tombé à 0,485 % avant de revenir à 0,5 %. L'indice boursier Nikkei du Japon a quant à lui gagné 0,6 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,2 %, après que les faibles résultats de Goldman Sachs aient entraîné le Dow Jones dans une baisse de 1 %. La banque d'investissement a annoncé une baisse plus importante que prévu de 69 % de son bénéfice au quatrième trimestre.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux baissé de 0,2% mercredi. Dans la nuit, le S&P 500 a baissé de 0,2% et le Nasdaq Composite a augmenté de 0,14%.

Les blue chips chinoises ont augmenté de 0,2%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en baisse de 0,2%.

Dans un sondage Reuters, 97 % des économistes s'attendent à ce que la BOJ maintienne sa politique ultra-allégée lors de la réunion, bien que les marchés se soient positionnés pour des possibilités d'ajustements.

Tony Sycamore, analyste chez IG Group, a déclaré que les marchés des changes et des actions avaient très probablement intégré la possibilité d'un nouvel ajustement de la BoJ pour permettre aux rendements de bouger de 75 points de base ou de 100 points de base de part et d'autre du taux directeur de 0 %.

"Si la BoJ abandonne le YCC, les choses vont se gâter", a déclaré Sycamore. "Cela verrait le yen exploser à la hausse en même temps que les rendements des JGB. Les rendements mondiaux augmenteraient également en raison d'une possible accélération des portefeuilles d'obligations étrangères non couvertes des investisseurs japonais."

"Dans l'ensemble, le Nikkei serait mis à mal, et les marchés boursiers mondiaux s'affaibliraient également."

Il y a tout juste un mois, la BOJ a choqué les marchés en doublant la fourchette autorisée pour le rendement des JGB à 10 ans à 50 points de base de part et d'autre de 0 %. Ce changement a enhardi les spéculateurs à tester la détermination de la BOJ.

La Mizuho Bank a déclaré que l'ajustement du YCC par la BOJ ou la poussée des taux d'intérêt au-dessus de zéro n'était qu'une question de temps et d'exécution, étant donné les pressions découlant de sa divergence avec la politique monétaire menée ailleurs.

Une enquête menée par BofA Securities auprès de gestionnaires de fonds mondiaux et publiée mardi a montré que les attentes d'une nouvelle appréciation du yen japonais en janvier étaient les plus élevées depuis 16 ans.

Sur le marché des devises, le yen a reculé de 0,6 % à 128,96 par dollar mercredi, mais n'était toujours pas très loin du sommet de sept mois atteint lundi, à 127,21 par dollar.

L'indice du dollar américain a oscillé à 102,5, juste un peu au-dessus de son plus bas niveau en sept mois de 101,77 atteint lundi. Il a été miné par la baisse des rendements obligataires américains, les marchés pariant que la Réserve fédérale peut être moins agressive dans la hausse des taux.

Les rendements des obligations du Trésor à long terme ont légèrement augmenté pour la troisième session consécutive. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté à 3,5402 % par rapport à la clôture américaine de 3,535 %, en partie dans l'attente d'une modification de la politique de la Banque du Japon.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 4,2005 %, contre une clôture américaine de 4,192 %.

Sur le marché pétrolier, les prix ont bondi sur les espoirs de rebond de la demande chinoise. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,7 % à 86,5 $, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) s'est établi en hausse de 0,8 %, à 80,83 $.

Lors du Forum économique mondial de Davos mardi, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il était convaincu que la plus grande économie d'Europe ne tomberait pas en récession.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He a également salué les investissements étrangers et déclaré que son pays était ouvert au monde après trois ans d'isolement contre la pandémie.

Des données publiées mardi ont montré que la croissance économique de la Chine s'était effondrée en 2022 pour atteindre le taux le plus faible depuis près d'un demi-siècle.

L'or au comptant est resté largement inchangé à 1908,49 $ l'once.