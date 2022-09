Les actions asiatiques luttent avant le rapport sur l'emploi aux États-Unis

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon est resté largement inchangé dans les premiers échanges asiatiques, mais se dirigeait vers sa pire performance hebdomadaire en sept ans avec une baisse de 3 %, alors que les attentes croissantes de hausses de taux mondiales hawkish ont frappé les actifs risqués.

Le Nikkei japonais et les bluechips chinois sont restés pratiquement inchangés, l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,2 % et la Corée du Sud a gagné 0,5 %.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers les données sur les emplois non agricoles du mois d'août aux États-Unis, qui seront publiées vendredi.

Les analystes s'attendent à ce que 285 000 emplois aient été créés le mois dernier, tandis que le taux de chômage se maintient à 3,5 %. Les investisseurs pourraient ne pas apprécier un chiffre fort s'il soutient la poursuite des hausses de taux agressives de la Fed, ce qui pourrait stimuler davantage le dollar américain et provoquer une vente d'obligations.

Les marchés à terme ont évalué à 75 % la probabilité que la Fed augmente ses taux de 75 points de base lors de sa réunion de septembre, contre 69 % un jour plus tôt.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, s'est maintenu vendredi près de son plus haut niveau en 20 ans, à 109,55. Il s'est légèrement détendu par rapport au yen japonais après avoir atteint un pic de 24 ans contre la monnaie sensible aux taux d'intérêt au cours de la session précédente. Le dollar est en hausse de 0,7 % sur la semaine.

"Dans l'ensemble, les marchés continuent d'absorber que le message 'tout ce qu'il faut' des banques centrales pour réduire l'inflation signifie une croissance économique mondiale beaucoup plus lente", a déclaré Tobin Gorey, directeur de la stratégie agricole à la Commonwealth Bank dans une obligation. "Et l'affaiblissement de l'économie chinoise est un facteur spécial amplificateur dans ce scénario."

Jeudi, la métropole de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, a annoncé le confinement de ses 21,2 millions d'habitants, tandis que le centre technologique de Shenzhen a également mis en place de nouvelles règles de distanciation sociale, alors que davantage de villes chinoises tentent de lutter contre les épidémies récurrentes de COVID.

Les analystes de Nomura ont déclaré que ce qui devient plus inquiétant, c'est que les points chauds du COVID en Chine s'éloignent des régions et des villes éloignées pour se déplacer vers les provinces qui comptent beaucoup plus pour l'économie nationale de la Chine.

"Nous maintenons l'opinion selon laquelle la Chine conservera sa politique de zéro COVID jusqu'en mars 2023, lorsque le remaniement (du leadership) sera entièrement achevé, mais nous prévoyons désormais un rythme plus lent d'assouplissement de la politique de zéro COVID après mars 2023", a déclaré Nomura.

Les prix du pétrole ont dégringolé de 3 % au cours de la nuit avant de regagner un peu de terrain vendredi, mais ils étaient en passe d'enregistrer leur pire baisse hebdomadaire en quatre semaines, en raison des craintes que les restrictions COVID-19 en Chine et la faible croissance mondiale ne frappent la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 1,3 % à 93,56 $ le baril vendredi, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté d'une marge similaire.

Dans la nuit, l'indice américain S&P 500 a grimpé de 0,3 %, tandis que le Nasdaq Composite a terminé en baisse de 0,3 %.

En Europe, les craintes d'une récession augmentent, une enquête montrant jeudi que l'activité manufacturière dans la zone euro a de nouveau baissé le mois dernier, les consommateurs touchés par l'aggravation de la crise du coût de la vie ayant réduit leurs dépenses.

Les rendements du Trésor se sont légèrement détendus avant les données potentiellement fortes sur l'emploi.

Le rendement des obligations de référence à deux ans a oscillé à 3,5117 %, un peu moins que son plus haut niveau en 15 ans de 3,5510 %, tandis que le rendement des obligations à 10 ans s'est établi à 3,2609 %, par rapport à sa clôture précédente de 3,2650 %.

L'or était légèrement en hausse. L'or au comptant a été négocié à 1697,59 $ l'once. [GOL/]