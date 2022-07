Les actions asiatiques ouvrent prudemment sur l'inflation américaine et la saison des résultats.

Un rapport optimiste sur les salaires de juin aux États-Unis fait déjà parier le marché sur une hausse de 75 points de base de la Réserve fédérale ce mois-ci, et fait grimper les rendements obligataires.

Soulignant la nature mondiale du problème de l'inflation, les banques centrales du Canada et de la Nouvelle-Zélande devraient poursuivre leur resserrement cette semaine. [NZ/INT] [CA/INT]

Bien que Wall Bourse ait enregistré quelques gains la semaine dernière, l'humeur du marché sera testée par les résultats de JPMorgan et Morgan Stanley jeudi, et de Citigroup et Wells Fargo le lendemain.

"Le consensus s'attend à ce que la croissance du BPA du 2T du S&P 500 ne soit que de +6% en glissement annuel", déclare David J. Kostin, analyste chez Goldman Sachs. "Même si les entreprises vont probablement franchir cette faible barre, nous nous attendons à ce que les commentaires prudents entraînent des réductions des estimations prévisionnelles."

Si l'économie parvient à éviter la récession, Kostin voit une croissance du BPA de 8 % en 2022 et de 6 % en 2023, l'indice S&P 500 passant à 4300. En cas de récession modérée, le BPA pourrait chuter de 11 %.

Tôt lundi, les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,2 % et ceux du Nasdaq de 0,3 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, est resté stable. La Corée du Sud a reculé de 0,3 %, mais le Nikkei japonais a gagné 1,5 %.

Selon les prévisions, le gouvernement de coalition conservateur du Japon aurait augmenté sa majorité lors des élections de la chambre haute dimanche, deux jours après l'assassinat de l'ancien premier ministre Shinzo Abe.

Un obstacle majeur sera le rapport de mercredi sur les prix à la consommation aux États-Unis, où les marchés voient une nouvelle accélération de l'inflation globale à 8,8 %, mais un léger ralentissement de la mesure de base à 5,8 %.

Une lecture précoce des attentes d'inflation des consommateurs cette semaine aura également l'attention de la Fed.

"Une faiblesse inattendue dans ces publications sera nécessaire pour déloger les attentes d'une hausse des taux de la Fed de 75 points de base le 27 juillet, qui sont passées d'environ 71 points de base à 74 points de base après le rapport sur les salaires", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change chez NAB.

PARITY PARTY

De même, les rendements du Trésor ont grimpé d'environ 10 points de base après le rapport sur l'emploi et le taux à 10 ans s'est établi à 3,08 % lundi, contre un récent plus bas de 2,746 %.

Une Fed faucon combinée aux craintes de récession, notamment en Europe, a maintenu le dollar à des sommets de 20 ans contre un panier de concurrents. Le dollar était ferme à 136,30 yens, juste à côté de son récent sommet de 137,00.

L'euro a continué à lutter à 1,0164 $, après avoir perdu 2,4 % la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau depuis deux décennies et son principal objectif de retracement à 1,0172 $.

"Avec peu de soulagement économique à l'horizon pour l'Europe, et les données sur l'inflation américaine susceptibles de marquer un nouveau sommet pour l'année et de maintenir la Fed en hausse agressive, nous pensons que les risques restent biaisés en faveur du billet vert", a déclaré Jonas Goltermann, économiste senior des marchés chez Capital Economics.

"En effet, nous pensons que le taux EUR/USD franchira la parité d'ici peu, et pourrait bien se négocier un peu au-delà de ce niveau."

La hausse des taux d'intérêt et un dollar fort ont été un casse-tête pour l'or non productif, qui souffrait à 1 742 $ l'once après avoir chuté pendant quatre semaines consécutives. [GOL/]

Les prix du pétrole ont également perdu environ 4 % la semaine dernière, les inquiétudes concernant la demande compensant les contraintes de l'offre. [O/R]

Les données de la Chine attendues vendredi sont susceptibles de confirmer que la deuxième plus grande économie du monde s'est fortement contractée au cours du deuxième trimestre en raison des blocages dus au coronavirus.

Lundi, le Brent s'échangeait 12 cents de moins à 106,90 $, tandis que le brut américain reculait de 34 cents à 104,45 $ le baril.