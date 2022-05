Les actions asiatiques profitent de la faiblesse de Wall Street, mais les inquiétudes concernant la croissance demeurent.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,35 %, les actions australiennes ont progressé de 0,33 %, et Séoul et Taïwan ont enregistré une hausse de 0,61 % et 0,2 %.

Les indices CSI300 de Hong Kong, Shanghai et de la Chine ont ouvert en légère hausse, tandis que la moyenne des actions Nikkei du Japon était en baisse de 0,18%.

À Wall Bourse, le Nasdaq Composite a chuté de 2,35 % et le S&P 500 a perdu 0,81 %, les inquiétudes revenant sur la montée de l'inflation mondiale qui accule les banques centrales à des hausses de taux agressives, ralentissant ainsi la croissance.

"Le problème de la Fed à l'heure actuelle est qu'une multitude d'indicateurs doux et d'enquêtes indiquent un ralentissement", a déclaré Steve Englander de la Standard Chartered Bank.

"Bien que les données concrètes sur l'activité et l'inflation ne suggèrent pas un ralentissement imminent, il est difficile d'ignorer un jour où l'indice PMI des services S&P, les ventes de logements neufs et l'indice de la Fed de Richmond sont tous inférieurs aux attentes les plus basses."

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont chuté de 16,6 % d'un mois sur l'autre en avril, soit la plus forte baisse en neuf ans, ce qui a fait baisser les rendements des bons du Trésor américain à leur plus bas niveau en un mois, les investisseurs se tournant une fois de plus vers la sécurité. L'obligation de référence à 10 ans était à 2,768 % et le rendement à deux ans est tombé à 2,464 %, le plus bas depuis le 19 avril, avant de remonter à 2,483 %.

Le prix de l'or s'est également maintenu à 1 865,39 $ l'once, après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines mardi, l'attrait du métal refuge ayant été renforcé par la faiblesse du dollar américain et la baisse des rendements du Trésor.

Les prix du pétrole ont grimpé sur la perspective d'une offre restreinte : les contrats à terme sur le brut américain se sont établis à 110,45 $ le baril, et le Brent a atteint 114,22 $.

Les valeurs des médias sociaux ont été particulièrement malmenées à Wall Bourse après qu'un avertissement sur les bénéfices de Snap ait fait plonger ses actions de 43 %.