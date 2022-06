Les actions asiatiques progressent alors que les investisseurs pèsent l'impact des banques centrales belliqueuses

La Banque mondiale a réduit mardi ses prévisions de croissance mondiale de près d'un tiers, à 2,9 % pour 2022, avertissant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a aggravé les dégâts de la pandémie de COVID-19 et que de nombreux pays sont désormais confrontés à la récession.

Néanmoins, les actions américaines se sont redressées pour terminer en hausse pour une deuxième journée consécutive, ce qui a soutenu l'humeur en Asie. (.N)

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1,15 %, récupérant la plupart de ses pertes de la session précédente, tandis que l'indice Nikkei 225 du Japon était en hausse de 1 %.

L'indice australien S&P/ASX 200 a progressé de 0,72 %, récupérant la moitié de sa chute de mardi après que la banque centrale ait relevé de manière inattendue les taux d'intérêt, le plus souvent en 22 ans, et annoncé d'autres resserrements à venir.

La banque centrale de l'Inde devrait également relever ses taux plus tard dans la journée (0430 GMT) dans le but de maîtriser les prix élevés, d'autres hausses étant prévues.

Jeudi, la Banque centrale européenne se réunit et les marchés s'attendent à ce qu'elle jette au moins les bases d'une hausse rapide des taux, si ce n'est qu'elle les entame par une petite hausse [ECBWATCH}.

"Je pense que les hausses venant des banques centrales, ou le frontloading est en fait positif car il nous permettra de freiner en quelque sorte les pressions inflationnistes", a déclaré Trinh Nguyen, économiste principal chez Natixis à Hong Kong, ajoutant que les marchés pourraient être en train de corriger la "surréaction" de mardi.

"Mais je ne dirais pas qu'il s'agit d'un revirement, à moins qu'un changement de données ne nous dise le contraire", a déclaré Nguyen.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré mardi aux sénateurs qu'elle s'attendait à ce que l'inflation reste élevée et que l'administration Biden augmenterait probablement la prévision d'inflation de 4,7 % pour cette année dans sa proposition de budget.

Les actions chinoises ont été soutenues par l'espoir que son économie se remet lentement sur les rails grâce à l'assouplissement des verrouillages stricts du COVID-19. L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,22 %, tandis que l'indice de référence chinois CSI300 a progressé de 0,47 %.

"Le rebond du sentiment de risque est dû à une inclinaison plus positive de la Chine, où les perspectives devraient s'éclaircir avec l'assouplissement des restrictions Covid et l'obligation pour les banques d'État d'augmenter à nouveau leurs prêts", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, dans une note.

En ce qui concerne les devises, le yen a atteint son plus bas niveau en 20 ans par rapport au dollar à 133 et a glissé à son plus bas niveau en sept ans par rapport à l'euro, les traders attendant la réunion de la BCE, qui devrait laisser le Japon seul parmi ses principaux pairs à s'en tenir à une politique monétaire ultra facile.

La Réserve fédérale américaine devrait augmenter son taux de référence des fonds de 50 points de base la semaine prochaine et à nouveau en juillet.

Le rendement de référence américain à 10 ans s'est établi à 2,992 %, après avoir atteint un sommet de 3,064 % en quatre semaines mardi, suite à l'avertissement de Target Corp concernant des stocks excédentaires et à sa décision de réduire les prix, proposant ainsi un certain soulagement à ceux qui pensent que l'inflation pourrait atteindre un sommet.

Les contrats à terme Brent ont augmenté de 0,11 % à 120,72 $ le baril et les contrats à terme américains West Texas Intermediate CLc1 ont gagné 0,23 % à 119,66 $.

L'or au comptant XAU= était en baisse de 0,18% à 1 849,1 $ l'once.