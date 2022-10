Les actions asiatiques progressent dans l'espoir que la Fed modère ses hausses de prix.

Des gains à Hong Kong, en Australie et en Corée ont fait grimper de 0,8 % l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon. Mais les actions chinoises ont chuté suite à la faiblesse des données économiques, et l'indice MSCI est en passe de subir une dixième perte mensuelle consécutive. Le Nikkei japonais a augmenté de 1,5 %.

La performance fait suite à un rallye vendredi à Wall street mais intervient alors que les marchés obligataires et monétaires tempèrent certains paris sur un changement de ton de la part de la Fed. Le dollar, après avoir enregistré deux semaines de pertes, s'est stabilisé lundi et a augmenté de 0,5 % sur le yen.

"Les choses étaient devenues trop pessimistes", a déclaré Jun Bei Liu, un gestionnaire de portefeuille chez Tribeca Investment Partners à Sydney, à propos de la reprise des actions. Les récentes baisses des géants américains de la technologie signalent peut-être qu'il y a déjà assez de mauvaises nouvelles dans le cours, a-t-elle ajouté.

"L'effondrement de la valorisation de beaucoup de ces entreprises est déjà fait ... nous recevons déjà une baisse des bénéfices, et maintenant le marché commence à paraître attractif dans certains secteurs."

Les Treasuries ont baissé vendredi et ont glissé un peu plus dans les échanges en Asie, les rendements de référence à 10 ans ayant augmenté de 3 points de base à 4,0392 %. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,2 %.

Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont bondi de plus de 8 % pour atteindre un sommet de deux semaines à 8,93 $ le boisseau dans les premiers échanges, avant de se stabiliser à 8,78 $, après le retrait de la Russie d'un accord permettant aux cargaisons de céréales ukrainiennes d'atteindre les acheteurs mondiaux.

Dans le cadre de l'accord soutenu par les Nations Unies, les responsables turcs, russes et ukrainiens coordonnaient le mouvement des navires. Aucun navire n'a bougé dimanche, mais l'ONU a déclaré avoir convenu avec l'Ukraine et la Turquie d'un plan de mouvement pour 16 navires lundi.

"En fonction de la bousculade pour remplacer les cargaisons ukrainiennes prévues, les prix pourraient même atteindre les deux chiffres pendant une période", a déclaré Tobin Gorey, stratège de la Commonwealth Bank of Australia. Les contrats à terme sur le maïs ont augmenté de 2 %. [GRA/]

SE MÉFIER DES FAUCONS

Cette semaine, l'attention sera principalement portée sur la réunion de la Réserve fédérale mardi et mercredi et sur les données relatives à l'emploi aux États-Unis vendredi. En Asie, l'attention sera également portée sur les données relatives à l'activité économique chinoise cette semaine et sur la réunion de la Reserve Bank of Australia mardi.

L'activité des usines chinoises a baissé de manière inattendue en octobre, selon une enquête officielle lundi, ce qui a contribué à faire baisser le Shanghai Composite de 0,3 %.

La démission du président du promoteur immobilier Longfor Group, basé à Pékin, a également inquiété les investisseurs. Les actions ont chuté de 40 % à Hong Kong et le secteur est sous pression.

La Fed est pratiquement certaine de relever les taux de 75 points de base mercredi, les marchés se concentrant sur la communication des perspectives.

Un article du Wall street Journal il y a deux semaines, signalant une possible discussion sur le ralentissement des hausses, semblait déclencher l'optimisme quant à un changement de ton. Mais un rapport du même auteur au cours du week-end a indiqué une longue période de taux élevés.

Les négociateurs de taux et de contrats à terme sur les fonds fédéraux ont maintenant tempéré l'optimisme initial et voient le taux des fonds atteindre près de 5 % en mai de l'année prochaine. Le dollar a également marqué une pause dans son repli.

Il a augmenté à 148,04 yens et était ferme à 0,9948 $ par euro au début de la session asiatique. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont oscillé à 95,46 $ le baril. L'or au comptant s'est maintenu à 1 641 $ l'once. [O/R] [GOL/]

"La Fed va avoir du mal, lors de sa réunion de novembre, à trouver un équilibre entre le fait de signaler que le rythme des hausses de taux pourrait ne pas être durable et le fait d'essayer de s'opposer au type de rallye auquel nous assistons actuellement", a déclaré Brian Daingerfield, stratège en devises de NatWest Markets.

"Je m'attends à ce que le résultat net soit une autre communication très hawkish de la Fed, avec peut-être une intention claire sur le sursignal."