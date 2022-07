Les actions asiatiques prolongent un rallye mondial alors que le dollar languit

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a progressé de 1,1 % dans les premiers échanges asiatiques, grâce à un bond de 1,5 % en Australie, pays riche en ressources naturelles, à un gain de 1,1 % des actions sud-coréennes et à un bond de 1,5 % des actions de Hong Kong.

Le Nikkei japonais a progressé de 2,1 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,3 %, tandis que ceux du Nasdaq se sont raffermis de 0,4 %.

Les actions américaines ont clôturé en forte hausse mardi, alors que de plus en plus d'entreprises ont rejoint les grandes banques en publiant des résultats supérieurs aux prévisions, proposant ainsi un répit aux investisseurs inquiets de la hausse de l'inflation et des hausses de taux de la Réserve fédérale qui pourraient affecter les résultats des entreprises.

Netflix Inc a prédit qu'elle renouerait avec la croissance de sa clientèle ce trimestre, après une baisse plus faible que prévu du nombre d'abonnés au deuxième trimestre. Ses actions ont gagné 8 % dans les échanges après les heures de négociation.

Le S&P 500 a gagné 2,8 %, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a ajouté 3,1 % mardi.

"Outre la reprise des actions liée à la technologie, les nouvelles ont surtout porté sur l'Europe, ce qui a permis à l'euro de repasser au-dessus de 1,02 et aux rendements européens de base d'augmenter", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises chez NAB, dans une obligation de recherche.

Un rapport de Reuters indiquant que la Banque centrale européenne envisageait une hausse des taux de 50 points de base lors de sa réunion de jeudi, soit le double de la hausse prévue par de nombreux participants au marché, a permis à l'euro de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis un mois.

La monnaie unique a gagné 0,1 % à 1,0231 $ dans les premiers échanges asiatiques mercredi.

Des sources ont également déclaré à Reuters que les flux de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 devraient redémarrer à temps jeudi après l'achèvement de la maintenance programmée, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs concernant l'approvisionnement en gaz de l'Europe.

"La nuit a donc été positive en termes de risques, mais les craintes de récession n'ont certainement pas disparu et le rebond des actions au cours de la semaine dernière pourrait tout autant refléter une reprise après des niveaux survendus et des niveaux extrêmes de pessimisme", a déclaré Catril de NAB.

La Banque du Japon rend également une décision politique jeudi, mais ne devrait pas apporter de changements à sa position ultra-allégée.

Mercredi, le dollar a peu changé par rapport à ses principaux homologues, se maintenant près de ses plus bas niveaux en deux semaines, en raison de l'atténuation des attentes selon lesquelles la Fed aurait recours à une hausse de 100 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Les marchés s'attendent toujours à une forte hausse des taux d'intérêt de 75 points de base de la part de la Fed pour freiner l'inflation chauffée à blanc.

Une partie très surveillée de la courbe des taux américains est restée inversée mercredi, le rendement à deux ans s'établissant à 3,2353 %, peu différent de la clôture précédente de 3,2310 %.

Le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans s'est établi à 3,0265 %, contre une clôture de 3,019 % mardi.

Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole ont été mis sous pression par les efforts des banques centrales mondiales pour juguler l'inflation et avant l'accumulation attendue des stocks de pétrole brut aux États-Unis en raison de la faiblesse de la demande de produits [O/R].

Le pétrole brut américain a baissé de 0,59 % à 103,6 $ le baril, tandis que le pétrole brut Brent a baissé de 0,36 % à 106,95 $ le baril.

L'or au comptant est resté mou à 1 711 $ l'once.