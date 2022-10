Les actions asiatiques rebondissent en raison des signes d'efficacité des hausses de taux.

Les actions asiatiques ont augmenté mercredi, les investisseurs espérant que les futures hausses des taux d'intérêt mondiaux pourraient devenir moins agressives, alors que les premiers signes du resserrement politique précédent ont permis de tempérer les pressions sur les prix dans certaines grandes économies mondiales.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,5%, après que les actions américaines aient terminé la session précédente avec des gains. L'indice est en baisse de 0,6 % depuis le début du mois.

Les actions australiennes étaient en hausse de 1,35 % dans les premiers échanges, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon a grimpé de 0,34 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 3,76 % au lendemain de son jour férié, alors que les marchés de la Chine continentale restent fermés pour cause de vacances.

Ce départ en fanfare pour les actions australiennes est le premier gain sur deux jours depuis le 13 septembre et fait suite à la meilleure journée du marché boursier en plus de deux ans, mardi, après que la Reserve Bank of Australia ait ordonné une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base, moins importante que prévu.

À Wall street, les indices Dow Jones et S&P 500 ont réalisé leur plus grande reprise sur deux jours en deux ans, les craintes d'une hausse agressive des taux s'étant apaisées.

Le sentiment positif a été alimenté après que les offres d'emploi américaines aient connu en août leur plus forte baisse depuis près de 2 ans et demi, signe que la mission de la Réserve fédérale visant à maîtriser la demande en relevant les taux fonctionne.

"Les marchés (ont) récupéré une plus grande partie du terrain qu'ils ont perdu au cours de plusieurs semaines glissantes à Wall street, dans l'espoir que la Réserve fédérale modère son approche agressive de ses plans de hausse des taux d'intérêt après la publication de données montrant une baisse des ouvertures d'emploi dans le pays", a écrit l'analyste de recherche Ord Minnett dans une note client mercredi.

Cependant, dans un signe que certaines banques centrales sont toujours inquiètes de l'inflation, la Nouvelle-Zélande a augmenté ses taux de 50 points de base mercredi, comme prévu, mais a dit qu'elle avait envisagé une augmentation de 75 points de base.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,8 %, le S&P 500 de 3,06 % et le Nasdaq Composite de 3,34 %.

Le S&P 500 a enregistré son troisième meilleur début de mois d'octobre depuis 1930, selon les analystes de Macquarie. "Les marchés financiers mondiaux ont connu une forte reprise soutenue par les attentes selon lesquelles les banques centrales pourraient suivre l'exemple de la RBA et atténuer le rythme auquel elles resserrent leur politique monétaire", ont déclaré les analystes d'ANZ.

"Les panoramas sont mitigés quant à savoir si les marchés ont maintenant atteint le fond ou si cette reprise sera de courte durée." Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 3,625 % par rapport à sa clôture américaine de 3,617 % mardi.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 4,0905 % par rapport à une clôture américaine de 4,097 %.

Le dollar a baissé de 0,21% contre le yen à 143,79 .

L'euro a glissé de 0,1 % sur la journée à 0,9974 $, après avoir gagné 1,79 % en un mois, tandis que le Dollar Index, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises des autres principaux partenaires commerciaux, était plus bas, après avoir chuté de près de 4 % depuis le 26 septembre.

"Le mouvement significatif de baisse du dollar depuis qu'il a atteint un nouveau sommet de plus de 20 ans mercredi dernier est une réponse tout à fait logique à la combinaison de la baisse intelligente des rendements obligataires américains et de l'amélioration du sentiment de risque", ont écrit les analystes de la NAB mercredi.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,15 % à 86,39 $ le baril. Le pétrole brut Brent a baissé de 91,80 $ le baril.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'est négocié à 1 724,6667 $ l'once.