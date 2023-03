Les actions asiatiques ont été relevées de leurs niveaux les plus bas mardi, le sauvetage de Credit Suisse ayant empêché la vente d'actions bancaires, bien que l'humeur soit fragile et que les tensions sur les marchés amènent les traders à se demander si les hausses de taux américains pourraient être terminées.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,5 % dans les premiers échanges. Les actions australiennes ont rebondi de 1,3 % par rapport au creux de quatre mois enregistré lundi et le Hang Seng a ouvert en hausse de 0,7 %.

Les marchés japonais étaient fermés pour cause de vacances, bien que les contrats à terme Nikkei négociés à Chicago étaient dans le vert.

Au cours de la nuit, le mouvement de repli amorcé en Europe s'est inversé et, à Wall street, le S&P 500 a progressé de 0,9 %. Les contrats à terme américains ont augmenté de 0,2 % au début des échanges en Asie.

Le rachat de Credit Suisse par UBS, soutenu par le gouvernement suisse, a apaisé les craintes immédiates concernant la stabilité financière européenne. Mais l'élimination de certains détenteurs d'obligations de Credit Suisse a provoqué une onde de choc dans la dette bancaire, et les signes persistants de tension chez les créanciers régionaux américains ont mis les investisseurs en état d'alerte.

"Globalement, je pense que nous sommes loin d'être sortis d'affaire", a déclaré Brian Johnson, analyste bancaire chez Jefferies à Sydney, le stress actuel s'inscrivant dans un contexte de coûts de capitaux plus élevés et de baisse de la croissance des prêts.

Le créancier First Republic de San Francisco semble être un cas d'espèce. Le cours de son action a été divisé par deux lundi, car on craint que les 30 milliards de dollars de dépôts déposés par des banques plus importantes moins d'une semaine auparavant ne suffisent pas à consolider sa stabilité.

La réduction à zéro de la dette "Additional Tier 1" du Crédit Suisse a également déclenché une vente frénétique de dettes similaires dans d'autres banques, car les détenteurs ont été surpris que la pratique de longue date consistant à payer les créanciers avant les actionnaires n'ait pas été entièrement respectée.

Cette situation s'est quelque peu calmée après que les régulateurs européens et britanniques sont intervenus pour rassurer les investisseurs en leur expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un précédent.

Un fonds coté en bourse à Londres, < INAT1.L >, qui suit ces dettes, a réduit ses pertes pour terminer en baisse de 5,7 % lundi, mais les nerfs - et les coûts de financement plus élevés pour les banques - vont probablement persister.

"Il s'agit d'une rupture importante dans le fonctionnement de la pile de crédit", a déclaré M. Johnson.

Sur les marchés des changes, le dollar américain s'est stabilisé après avoir glissé pendant la nuit. Il a acheté pour la dernière fois 131,90 yens et s'est maintenu à 1,0718 dollar pour un euro. Les marchés obligataires ont été secoués cette nuit, les traders cherchant à comprendre ce que le stress bancaire signifie pour la politique des taux.

En raison d'un jour férié à Tokyo, les bons du Trésor n'ont pas été échangés en Asie.

Les réunions des banques centrales en Grande-Bretagne et aux États-Unis sont prévues cette semaine, la Fed étant la première à se réunir mercredi.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ne prévoient plus qu'une seule hausse de 25 points de base avant une série de baisses débutant dès le mois de juin. L'outil FedWatch du CME montre que les prix impliquent environ 74 % de chances d'une hausse des taux mercredi.

"L'expérience de mort imminente du secteur bancaire au cours des deux dernières semaines devrait inciter les responsables de la Fed à se montrer plus mesurés dans leur position sur le rythme des hausses", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche sur les devises pour le G10 chez Standard Chartered.

"Si la Fed fait une pause, le message pourrait être qu'elle envisage d'autres hausses lorsque les marchés se calmeront. Mais la réalité pourrait être qu'une pause en mars mettrait fin au cycle de hausses si l'économie ralentissait.

Sur les marchés des matières premières, les inquiétudes liées à la demande ont maintenu les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sous la barre des 80 dollars le baril ; ils étaient à 73,80 dollars en dernier lieu. L'or a atteint son plus haut niveau en un an, soit 2 009 dollars l'once, dans la nuit de mardi à mercredi, avant de redescendre à 1 979 dollars.