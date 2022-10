Les actions asiatiques reculent en raison de l'angoisse de la récession mondiale ; le dollar reste ferme

Les actions asiatiques ont baissé vendredi, prolongeant la chute des actions mondiales à un troisième jour, alors que les investisseurs s'inquiètent des risques de récession dans un contexte de signes de resserrement agressif de la politique des banques centrales.

Le dollar et les rendements du Trésor sont restés élevés après que de nombreux responsables de la Réserve fédérale aient continué à parler de hausses de taux supplémentaires avant un rapport crucial sur l'emploi américain plus tard dans la journée, tandis que la hausse des prix du pétrole brut a aggravé les inquiétudes concernant une inflation prolongée.

Le Nikkei japonais a baissé de 0,7% à 0130 GMT, se retirant d'un sommet de deux semaines atteint jeudi.

Le Kospi de la Corée du Sud a glissé de 0,33 %, en partie à cause d'une baisse des actions de Samsung Electronics, après que le géant de la technologie ait signalé une baisse pire que prévu de 32 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel. L'indice de référence des actions australiennes a reculé de 0,59%.

Le Hang Seng de Hong Kong était en baisse de 1,17 % dans les premiers échanges, les valeurs technologiques ayant chuté de 2,32 %. Les actions du continent restent fermées pour le dernier jour des vacances de la Golden Week.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique a baissé de 0,85 %.

Pendant ce temps, les contrats à terme américains emini S&P500 ont baissé de 0,12 %, après que l'indice ait baissé de 1 % pendant la nuit.

Les responsables de la Fed n'ont montré aucune intention de revenir sur leur campagne de hausse des taux la plus agressive depuis des décennies. La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont tous souligné que la lutte contre l'inflation était en cours et qu'ils n'étaient pas prêts à changer de cap.

Les actions ont commencé la semaine en force, l'indice mondial des actions MSCI ayant grimpé de 5,65 % au cours des deux premiers jours, dans un contexte de spéculation sur un ralentissement du rythme de resserrement des banques centrales, mais cette tendance s'est essoufflée depuis mercredi.

Les marchés évaluent actuellement à 85,5 % la probabilité d'une augmentation de 75 points de base pour la réunion du Comité fédéral de l'open market du mois prochain, et à 14,5 % celle d'une augmentation d'un demi-point.

Les investisseurs se tourneront maintenant vers le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi pour savoir si le régime régulier de hausses de taux a commencé à réduire l'embauche et l'inflation des salaires.

"Les commentaires hawkish des responsables de la Fed (sont) un repli clair sur le récit 'Fed will pivot' qui a soutenu les actifs à risque depuis le début de la semaine", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la National Australia Bank.

"Un certain positionnement avant les chiffres de l'emploi américain de ce soir est probablement aussi un facteur. Étant donné le rallye des actifs à risque en début de semaine, le commerce de la douleur semblerait être une impression de 'bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle'."

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor à 10 ans était à 3,8297 % dans les échanges à Tokyo, peu différent de sa clôture à New York après un rebond de deux jours depuis un plus bas de deux semaines à 3,5620 %.

Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises majeures, a peu changé à 112,24 après un rebond de 1,84% sur deux jours depuis un plus bas de deux semaines.

La livre sterling a frôlé son plus bas niveau de la semaine, changeant de mains pour la dernière fois à 1,1164 $, tandis que l'euro a atteint son plus bas niveau depuis lundi à 0,9787 $.

Le yen japonais s'est à nouveau affaibli au-delà de 145 dans la nuit et a fluctué autour de ce niveau en début de séance vendredi. Les autorités japonaises sont intervenues pour soutenir leur monnaie pour la première fois depuis 1998, le 22 septembre, suite à une rupture du niveau de 145.

Vendredi, le pétrole brut a poursuivi sa hausse déclenchée par les réductions de production de l'OPEP+ annoncées cette semaine.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 19 cents pour atteindre 94,61 $ le baril. Les contrats à terme sur le brut WTI ont augmenté de 24 cents à 88,69 $ le baril, après avoir atteint plus tôt 89,37 $ le baril, le plus haut depuis le 14 septembre.