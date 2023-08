Les actions asiatiques ont perdu du terrain jeudi, toujours affectées par la déflation en Chine, les investisseurs étant particulièrement prudents à l'approche d'un rapport crucial sur l'inflation américaine qui influencera probablement la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'annonce de l'interdiction par les États-Unis des investissements dans les technologies sensibles dans la deuxième économie mondiale a également pesé sur le sentiment.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 0,33 % et semblait prêt à enregistrer une deuxième semaine consécutive de pertes.

L'indice chinois CSI 300 et l'indice composite de Shanghai ont ouvert en baisse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,6 %.

L'indice japonais Nikkei a toutefois progressé de 0,13 %.

Les données chinoises de mercredi montrant une déflation au niveau des prix à la consommation et de nouvelles baisses des prix à l'usine en juillet n'ont fait qu'exacerber les inquiétudes quant à l'essoufflement de la reprise post-pandémique du pays.

La Chine est la première économie du G20 à signaler une baisse des prix à la consommation en glissement annuel depuis la dernière lecture négative de l'IPC global du Japon en août 2021.

Cela souligne "la nécessité d'un soutien budgétaire plus important, si Pékin veut éviter la perspective d'un piège déflationniste", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.

Le président Joe Biden a signé mercredi un décret qui interdira certains nouveaux investissements américains en Chine dans des technologies sensibles telles que les puces électroniques et exigera une notification du gouvernement dans d'autres secteurs technologiques.

"Cela signifie une surveillance fédérale sans précédent pour examiner et parfois entraver de tels investissements dans le secteur technologique chinois", ont déclaré les stratèges de Saxo Markets.

Les investisseurs n'ont pas non plus voulu faire de grands paris cette semaine avant le rapport sur l'inflation américaine prévu plus tard dans la journée de jeudi.

L'IPC américain devrait montrer que l'inflation globale a légèrement augmenté en juillet pour atteindre un taux annuel de 3,3 %, tandis que le taux de base, qui exclut les segments volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait augmenter de 0,2 % en juillet, pour un gain annuel de 4,8 %.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à plus de 50 % la probabilité que la Réserve fédérale n'augmente plus ses taux d'intérêt cette année, alors que l'inflation ralentit et que la perspective d'un atterrissage en douceur s'accroît.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en hausse de 1,1 point de base à 4,019 % dans les heures asiatiques, tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans était à 4,186 %.

Les stratèges obligataires interrogés par Reuters s'attendent à une baisse des rendements des bons du Trésor américain dans les mois à venir, la prévision médiane pour le rendement des bons du Trésor à 10 ans étant de 3,60 % dans six mois.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 102,52. L'euro a légèrement baissé de 0,04 % à 1,0969 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,04% à 143,80 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est maintenue à 1,2714 dollar, en baisse de 0,03%.

Les prix du pétrole ont baissé dans les échanges asiatiques après avoir atteint des sommets de sept mois lors de la session précédente, les inquiétudes concernant l'économie chinoise l'emportant sur l'impact positif des fortes réductions des stocks de carburant américains et des réductions de la production saoudienne et russe.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,07% à 84,34 dollars le baril et le Brent était à 87,48 dollars, en baisse de 0,08% sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 917,74 dollars l'once.