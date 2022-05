Les actions asiatiques réduisent leurs pertes, tandis que le dollar se raffermit suite à l'avertissement de Powell concernant la pression sur les taux.

Ces inquiétudes ont fini par l'emporter sur les espoirs de Wall Bourse de voir l'inflation élevée atteindre son pic, poussant le S&P 500 au bord de la confirmation d'un marché baissier jeudi, à près de 20 % de son record historique de janvier.

Dans une interview accordée plus tard dans la journée, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que la bataille pour contrôler l'inflation "comprendrait une certaine douleur". Et il a répété qu'il s'attendait à des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage lors de chacune des deux prochaines réunions politiques de la Fed, tout en promettant que "nous sommes prêts à faire plus".

Mais après que les craintes de l'impact du resserrement de la banque centrale aient entraîné de fortes pertes un jour plus tôt, les actions asiatiques ont rebondi en début de journée.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 1,15 %, réduisant ses pertes pour la semaine à environ 3,5 %.

Les actions australiennes étaient en hausse de 1,56 %, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon a bondi de 2,62 %.

En Chine, l'indice CSI300 à valeurs sûres a augmenté de 0,92 % et le Hang Seng de Hong Kong de 1,8 %.

"Nous avons eu des mouvements assez importants hier, et lorsque vous voyez ces mouvements importants, il est naturel d'avoir un certain retracement, d'autant plus que nous sommes vendredi et que nous nous dirigeons vers le week-end. Il n'y a pas vraiment de nouveau récit qui est apparu ", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

"Je pense qu'il arrive un moment où l'on manque de vendeurs. Je ne suis pas vraiment certain qu'il s'agisse d'un rallye d'achat pour le moment, peut-être un rallye de couverture à court terme avant le week-end."

Les mouvements à la hausse des actions se sont reflétés dans la baisse des obligations du Trésor américain, avec le rendement de référence américain à 10 ans qui a légèrement augmenté à 2,8931 % par rapport à une clôture de 2,817 % jeudi.

Le rendement à 2 ans, sensible à la politique monétaire, était à 2,6023 %, en hausse par rapport à la clôture de 2,522 %.

"Dans la forme de la courbe du Trésor américain, nous ne voyons pas de signal de récession/ralentissement particulièrement nouveau, juste la même obligation constante de ralentissement marqué prévue pour H2 2023", a déclaré Alan Ruskin, stratégiste macro chez Deutsche Bank, dans une note.

Le dollar américain est néanmoins resté ferme, près de ses plus hauts niveaux en 20 ans, avec l'indice du dollar, qui le suit par rapport à un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, à 104,8.

Le yen s'est établi à 129,02 par dollar, en baisse par rapport au pic de deux semaines de 127,5 atteint dans la nuit. La monnaie unique européenne a baissé d'un poil à 1,0376 $.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole étaient plus élevés mais toujours prêts à subir leur première perte hebdomadaire en trois semaines, touchés par les inquiétudes concernant l'inflation et le ralentissement de la croissance mondiale par le blocage du COVID en Chine.

Le brut américain a augmenté de 1,34 % à 107,55 $ le baril, et le brut Brent, référence mondiale, a augmenté de 1,51 % à 109,07 $ le baril.

L'or au comptant, qui a été touché par la flambée du dollar, était en hausse de 0,15 % à 1 824,49 $ l'once, non loin d'un plus bas de trois mois.