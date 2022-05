Les actions asiatiques remontent après avoir atteint leur plus bas niveau depuis deux ans, avant les données sur l'inflation aux États-Unis.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,45%, s'échangeant marginalement au-dessus de son plus bas niveau depuis juillet 2020 touché la veille. Le Nikkei japonais a gagné 0,3 %.

Les valeurs vedettes chinoises ont mené les gains, augmentant de 1,5 % après que les prix à la production dans la deuxième plus grande économie du monde aient augmenté au rythme le plus lent en un an en avril, laissant de la place pour plus de stimulus pour soutenir une économie confrontée à la pression des restrictions COVID-19.

Les restrictions strictes pour combattre le coronavirus ont pesé sur l'économie chinoise. Selon les estimations des analystes de Nomura, 41 villes chinoises appliquent actuellement des mesures de confinement total ou partiel ou des mesures de contrôle par district.

Ils estiment qu'environ 289,8 millions de personnes sont actuellement touchées par ces mesures de confinement dans des régions qui représentent environ 33,8 trillions de yuans (5,02 trillions de dollars) du PIB total de la Chine, soit une baisse modérée par rapport aux 327,9 millions de personnes et aux 35,4 trillions de yuans de la semaine dernière.

Mais le principal événement prévu pour la journée est les données sur l'inflation américaine, attendues à 12h30 GMT, qui donneront une indication sur la question de savoir si la Réserve fédérale américaine augmentera ses taux de manière encore plus agressive pour combattre l'inflation.

La semaine dernière, la Fed a relevé d'un demi-point de pourcentage son objectif pour les prêts au jour le jour entre banques, et le président Jerome Powell a déclaré que deux autres hausses de taux sont probables lors des prochaines réunions de politique générale de la banque centrale américaine.

Les marchés ont également spéculé sur la nécessité pour la Fed de procéder à une hausse massive de 75 points de base lors d'une réunion.

Cela a fait grimper les rendements du Trésor américain et a soutenu le dollar.

"Une surprise positive (dans les données de l'IPC) encouragera les marchés à augmenter la tarification pour une hausse de 75 points de base du taux des fonds plus tard dans l'année et à soutenir le dollar, tandis qu'une surprise négative maintiendra intacte la tarification pour des hausses de 50 points de base en juin et juillet et laissera le dollar stable", ont déclaré les analystes de CBA dans une obligation.

Les analystes s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation américain montre un net recul de la croissance mensuelle, se refroidissant à 0,2 % en avril contre 1,2 % en mars.

Ils prévoient également une augmentation annuelle de 8,1 %, soit 0,4 point de pourcentage de moins que la précédente de 8,5 %, qui était la lecture la plus élevée depuis décembre 1981.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six principaux homologues, est resté stable à 103,86, non loin du sommet de 104,49 atteint en début de semaine pour la première fois depuis décembre 2002.

Wall Bourse a connu un panorama mitigé au cours de la nuit. Le Nasdaq a augmenté de 0,98 % et le S&P 500 a gagné 0,25 %, mais l'indice Dow Jones a reculé de 0,26 %.

Les obligations du Trésor américain étaient également calmes avant les données. Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans est resté stable à 2,9869 %, après avoir chuté pendant la nuit d'un sommet de trois ans.

À l'extrémité avant de la courbe, le rendement des obligations américaines à deux ans, qui reflète souvent les perspectives de taux de la Fed, a peu changé à 2,68 %.

Le bitcoin s'échangeait autour de 31 400 $ après avoir connu une petite reprise après être passé sous les 30 000 $ mardi pour la première fois depuis juillet 2021.

Le pétrole a rebondi après avoir baissé la veille.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1 % à 100,03 $ le baril, après être passé sous la barre des 100 $ mardi pour la première fois ce mois-ci. Le Brent a augmenté de 1,1% à 103,58 $.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1836,6 $ l'once.

(1 $ = 6,7338 yuans)