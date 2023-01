Les actions asiatiques remontent grâce aux espoirs de taux américains et à la réouverture de la Chine

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,6 %, les actions sud-coréennes gagnant 1,1 %.

Le Nikkei japonais était fermé en raison d'un jour férié, mais les contrats à terme s'échangeaient à 26 235, contre une clôture au comptant de 25 973 vendredi. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,2% et ceux du Nasdaq de 0,3%.

La saison des résultats démarre cette semaine avec les principales banques américaines, la rue craignant une absence totale de croissance des bénéfices globaux en glissement annuel.

"Hors énergie, le BPA (bénéfice par action) du S&P 500 devrait chuter de 5 %, sous l'effet d'une compression des marges de 134 pb", ont écrit les analystes de Goldman Sachs. "En entrant dans la saison des rapports, le sentiment de révision des bénéfices est négatif par rapport à l'histoire.

"Nous nous attendons à de nouvelles révisions à la baisse des prévisions consensuelles de BPA pour 2023", ont-ils ajouté. "La réouverture de la Chine est un risque à la hausse pour le BPA 2023, mais les pressions sur les marges, les impôts et la récession présentent des risques à la baisse plus importants."

Pékin a maintenant ouvert les frontières qui étaient pratiquement fermées depuis le début de la pandémie de COVID-19, permettant une augmentation du trafic à travers la nation.

Winnie Wu, analyste à la Bank of America, s'attend à ce que l'économie chinoise, la deuxième plus grande économie du monde, bénéficie d'une reprise cyclique en 2023 et prévoit une hausse du marché grâce à l'expansion multiple et à la croissance de 10 % du BPA.

Le sentiment de Wall street a été stimulé la semaine dernière par un mélange bénin de solides gains salariaux aux États-Unis et de ralentissement de la croissance des salaires, combiné à une forte baisse de l'activité du secteur des services. Le marché a réduit les paris sur les hausses de taux de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent maintenant environ 25 % de chances d'une hausse d'un demi-point en février, contre environ 50 % il y a un mois.

Cela rendra les investisseurs ultra sensibles à tout ce que le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait dire lors d'une conférence des banques centrales à Stockholm mardi.

Cela accroît également l'importance des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain de jeudi, qui devraient montrer un ralentissement de l'inflation annuelle à 6,5 %, son niveau le plus bas depuis 15 mois, et un recul du taux de base à 5,7 %.

"Chez NatWest, nous avons des prévisions d'IPC inférieures au consensus, et si elles sont exactes, cela devrait consolider la tarification du marché de 25bps contre 50bps", a déclaré John Briggs, analyste de NatWest Markets.

"Dans le contexte, il faut toujours considérer que la Fed est encore susceptible de procéder à quelques hausses supplémentaires, puis de maintenir les taux élevés jusqu'à ce que la baisse de l'inflation soit garantie - pour nous, cela signifie un taux des fonds de 5-5,25 %."

Les données panoramiques de vendredi avaient déjà entraîné une forte baisse des rendements américains à 10 ans de 15 points de base à 3,57 %, tout en entraînant le dollar américain dans sa chute générale.

Tôt lundi, l'euro se maintenait à 1,0664 $, après avoir rebondi d'un plus bas à 1,0482 $ vendredi. Le dollar s'est replié à 131,63 yens, loin du sommet de 134,78 de la semaine dernière, tandis que son indice était en baisse d'une fraction à 103,800.

Le real brésilien n'avait pas encore été négocié après que des centaines de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro aient été arrêtés après avoir envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême du pays.

La baisse du dollar et des rendements a été une aubaine pour l'or, le portant à un sommet de sept mois autour de 1 870 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole sont restés stables pour le moment après avoir glissé d'environ 8 % la semaine dernière sur fond d'inquiétudes concernant la demande. [O/R]

Le Brent a gagné 26 cents à 78,83 $ le baril, tandis que le brut américain a gagné 30 cents à 74,07 $ le baril.