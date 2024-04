Les actions asiatiques ont récupéré quelques pertes lundi et les rendements obligataires ont augmenté alors que les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient s'atténuent, les investisseurs gravitant à nouveau vers des actifs plus risqués.

L'or et le dollar, valeur refuge, se sont éloignés de leurs sommets, et les prix du pétrole brut ont baissé alors que le risque d'une perturbation majeure de l'approvisionnement s'est estompé.

L'Iran a déclaré vendredi qu'il n'avait pas l'intention de riposter à une attaque apparente de drone israélien à l'intérieur de ses frontières, qui faisait suite à une attaque sans précédent de missiles et de drones iraniens contre Israël quelques jours auparavant.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a augmenté de 0,93 %, rattrapant une partie de la baisse de 1,8 % enregistrée vendredi, après l'annonce de l'attaque israélienne.

Le Nikkei japonais a ajouté 0,48%, sous-performant le reste de la région en raison d'une forte concentration d'actions du secteur des puces, qui ont suivi les baisses des homologues américains depuis vendredi.

L'indice de référence australien a gagné 0,96 % et le KOSPI sud-coréen a grimpé de 1,04 %.

Le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 2,26 %, tandis que les valeurs sûres de la Chine continentale ont légèrement augmenté de 0,12 % dans leur première chance de réagir aux nouvelles mesures annoncées vendredi visant à promouvoir les investissements étrangers dans le secteur technologique de la Chine.

"Il semble que ni Israël ni l'Iran ne souhaitent une escalade de la crise au Moyen-Orient... et comme une attaque ultérieure de l'une ou l'autre partie ne semble pas imminente, les inquiétudes des investisseurs se sont quelque peu apaisées", a déclaré Kazuo Kamitani, stratège chez Nomura Securities.

Toutefois, M. Kamitani a déclaré que les attentes de réductions ultérieures des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et les inquiétudes concernant les bénéfices du secteur des puces continueront à maintenir les investisseurs sur le qui-vive.

Les tensions au Moyen-Orient sont également restées dans le collimateur du marché. Deux sources de sécurité irakiennes ont déclaré à Reuters qu'au moins cinq roquettes avaient été lancées dimanche depuis la ville irakienne de Zummar en direction d'une base militaire américaine située dans le nord-est de la Syrie.

La semaine dernière, l'indice mondial des actions MSCI a connu sa pire semaine depuis mars 2023, chutant de 2,85 %. Au début de la journée de lundi, il n'était en hausse que de 0,06 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté de 0,26 %, après une baisse de 0,88 % pour le S&P 500 vendredi.

Les rendements obligataires - qui augmentent lorsque les prix chutent - sont remontés vers des sommets plurimensuels. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 9 points de base pour atteindre 4,658 %, se rapprochant du pic de cinq mois de 4,696 % atteint la semaine dernière en raison de l'opinion selon laquelle la Fed ne serait pas pressée d'assouplir sa politique dans un contexte de données économiques robustes et d'inflation modérée.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a baissé de 0,07 % pour atteindre 106,03. La semaine dernière, il avait atteint un sommet de cinq mois, à 106,51.

L'or a baissé de 0,6 % à 2 376,40 $, s'éloignant du sommet historique de 2 431,29 $ atteint la semaine dernière.

Le pétrole brut a baissé, les traders se concentrant à nouveau sur les fondamentaux.

Avec en toile de fond une augmentation des stocks américains, les contrats à terme sur le Brent ont perdu 54 cents, soit 0,6 %, pour atteindre 86,75 dollars le baril. Le contrat de mai sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI), qui expire lundi, a perdu 12 cents pour s'établir à 83,02 dollars le baril. Le contrat de juin, plus actif, a perdu 47 cents, soit 0,6%, à 81,75 dollars le baril.

"Il semble que la tendance haussière du pétrole soit terminée, mais d'après les niveaux techniques, jusqu'à ce que le WTI passe sous la barre des 80 dollars, la tendance haussière est toujours en place", a déclaré M. Kamitani de Nomura.