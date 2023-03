Les actions asiatiques ont progressé jeudi après que la Réserve fédérale a laissé entendre qu'elle pourrait suspendre les hausses de taux d'intérêt à la suite des turbulences dans le secteur bancaire, bien qu'elle ait également réitéré son engagement à lutter contre l'inflation galopante.

Dans une décision largement attendue, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, mais a révisé ses perspectives pour adopter une position plus prudente en raison du stress bancaire.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,27 %, tandis que le Nikkei japonais a baissé de 0,50 %. L'indice australien S&P/ASX 200 a perdu 0,67 %.

Wall street a terminé en forte baisse, les investisseurs ayant digéré la déclaration de politique monétaire de la Fed et les commentaires de la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell. [.N]

L'indice CSI 300 des valeurs vedettes chinoises et l'indice composite de Shanghai ont tous deux reculé de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,22 %.

La déclaration de la Fed a suggéré qu'elle était sur le point de suspendre les augmentations de taux d'intérêt, mais Powell a déclaré lors de sa conférence de presse que la banque centrale ferait "assez" pour maîtriser l'inflation et a évoqué la perspective d'une nouvelle augmentation des taux si nécessaire.

Le sentiment a également été entamé par un commentaire de la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, qui a déclaré aux parlementaires qu'elle n'avait pas envisagé ou discuté d'une "assurance globale" pour les dépôts bancaires américains sans l'approbation du Congrès.

"Bien qu'elle ait semblé exclure toute baisse des taux cette année [...], une grande partie des dégâts semble provenir des remarques parallèles de Yellen au Congrès, au moment même où Jerome Powell insistait sur la solidité du secteur bancaire", a écrit Rob Carnell, économiste chez ING, dans une note adressée à ses clients.

"Selon toute vraisemblance, il ne s'agira pas du dernier mot sur les taux ou l'assurance des dépôts, et un peu plus de travail et de collaboration entre la Fed et le département du Trésor semble probable."

Les prix des contrats à terme sur les Fed funds sont actuellement fixés en fonction d'une probabilité à peu près égale que la Fed relève ses taux de 25 points de base supplémentaires en mai ou les laisse inchangés, selon l'outil FedWatch du CME.

Les marchés mondiaux ont été volatils, les actions des banques ayant été malmenées au cours des deux dernières semaines à la suite de la faillite soudaine de deux créanciers américains et de la vente d'urgence du géant bancaire suisse Credit Suisse, en difficulté.

Les régulateurs et les décideurs politiques se sont efforcés de réduire les risques de contagion et d'apaiser les craintes d'une crise bancaire, mais les investisseurs continuent de craindre que d'autres petits créanciers ne soient vulnérables à mesure que les marchés du crédit se resserrent.

Sur le marché des devises, le Dollar Index a baissé de 0,137%, l'euro a progressé de 0,25% à 1,0882$.

Le yen s'est renforcé de 0,43 % à 130,87 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2286 $, en hausse de 0,18 %.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 3,2 points de base à 3,468%, tandis que le bon du Trésor à 30 ans a baissé de 1,5 point de base à 3,682%.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 1,1 point de base à 3,970 %.

Le brut américain a chuté de 1,11 % à 70,11 $ le baril et le Brent était à 75,94 $, en baisse de 0,98 % sur la journée. [O/R]