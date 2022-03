Les actions asiatiques restent stables, en vue d'un gain hebdomadaire dans un marché volatil.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon s'est échangé à plat, mais il est en hausse de 1% sur la semaine.

Le Nikkei japonais a également peu changé, après avoir clôturé la journée précédente à un sommet de neuf semaines.

Les actions de Hong Kong ont été un frein à l'indice de référence régional, chutant de 0,5 %, lestées par les valeurs technologiques, alors que les noms à double cotation américaine et hongkongaise ont été frappés par les craintes renouvelées qu'une querelle sur les dossiers d'audit ne les oblige à se retirer de la cote aux États-Unis.

Les actions australiennes ont augmenté de 0,4 %, aidées par les minières, tandis que les blue chips chinoises ont perdu 0,4 %.

"En termes d'Asie, nous avons vu les prix des actifs se stabiliser un peu cette semaine suite à la déclaration du vice-premier ministre chinois la semaine dernière. Cela pourrait ne pas être durable à moins que nous ne voyions un assouplissement supplémentaire et que nous ayons une meilleure visibilité sur le front réglementaire, mais cela semble avoir eu l'effet désiré en termes de limitation des risques de baisse", a déclaré Carlos Casanova, économiste senior pour l'Asie à l'UBP.

"Bien que ce que nous commençons à voir, c'est un peu plus de prudence de la part des investisseurs mondiaux en ce qui concerne l'économie américaine, et ce que cela signifie pour l'Asie", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le vice-premier ministre chinois Liu He a déclaré que Pékin allait déployer un soutien à l'économie chinoise, ce qui a fait grimper les actions chinoises et hongkongaises dans un premier temps.

Les investisseurs surveillaient également si la Banque du Japon allait intervenir pour acheter des obligations d'État japonaises (JGB) alors que son objectif de rendement était sous pression.

Le rendement des JGB à 10 ans a augmenté à 0,235 % vendredi matin, dépassant le niveau auquel la BOJ a proposé d'acheter une quantité illimitée de JGB à 0,25 % le 10 février, dans le cadre d'une politique visant à maintenir les taux d'intérêt à leurs niveaux ultra-bas actuels.

Les rendements obligataires japonais sont tirés vers le haut par les rendements du Trésor américain, qui ont augmenté avec les attentes d'un rythme plus agressif de hausse des taux par la Réserve fédérale américaine.

Le dernier rendement des obligations américaines à 10 ans était de 2,3681 %, juste à côté du sommet de 22 mois de 2,417 % atteint mardi.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a été le dernier responsable politique américain à se montrer plus belliqueux, déclarant jeudi que la Fed devait relever les taux d'intérêt "en temps opportun" cette année et en 2023 pour juguler l'inflation élevée avant qu'elle ne soit ancrée dans la psychologie américaine et qu'il soit encore plus difficile de s'en débarrasser.

La divergence entre les politiques monétaires américaine et japonaise a pesé sur le yen. Vendredi, le dollar a encore grimpé de 0,41 % pour atteindre 121,84 yens, un nouveau sommet pluriannuel. La hausse des prix des matières premières entraînée par la guerre en Ukraine nuit également à la devise japonaise, car le Japon importe la majeure partie de son énergie.

Les gains du dollar par rapport aux autres devises ont toutefois été moins spectaculaires, l'indice de mesure de la devise américaine par rapport à six pairs étant en légère baisse à 98,536.

Au cours de la nuit, les trois principaux indices boursiers américains ont chacun progressé de plus de 1 %, les investisseurs s'arrachant les actions dépréciées des fabricants de puces et des grands noms de la croissance, soutenus par une chute des prix du pétrole. [.N]

Le futur S&P 500 a progressé de 0,1 % dans les premiers échanges en Asie.

Le pétrole a continué à glisser un peu, alors que les États-Unis et leurs alliés ont envisagé de libérer davantage de pétrole du stockage pour refroidir les marchés. Le pétrole brut Brent a baissé de 0,22 % à 118,77 $ le baril et le pétrole brut américain de 0,5 % à 111,74 $ le baril, mais les prix restent très élevés par rapport aux normes historiques. [O/R]

L'or au comptant est resté élevé à 1 961,9 $ l'once, en hausse de 0,22 %. [gol]