Les actions asiatiques restent stables, le dollar est fort alors que les marchés réévaluent les perspectives de taux.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a légèrement rebondi de 0,4 %, après que les actions américaines aient terminé la session précédente avec de légères pertes. L'indice est en hausse de 0,8 % depuis le début du mois.

Le S&P/ASX200 de l'Australie a augmenté de 0,13 % et l'indice boursier Nikkei du Japon a progressé de 0,26 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en hausse de 0,68% et l'indice CSI300 de la Chine était en hausse de 0,3% dans les premiers échanges.

La Reserve Bank of Australia (RBA) devrait prolonger sa campagne de resserrement monétaire lorsqu'elle se réunira plus tard dans la journée.

La banque centrale devrait relever le taux d'escompte officiel de 25 points de base supplémentaires pour le porter à 3,35 %, selon les économistes interrogés par Reuters. La décision sera annoncée à 0330 GMT.

"Le sentiment sur les marchés est dominé par les banques centrales et la réévaluation des taux une fois de plus", a déclaré à Reuters Kerry Craig, stratège du marché mondial de JPMorgan Asset Management.

"Les actions ont connu une forte progression depuis le début de l'année, alors voir un trou d'air émerger maintenant n'est pas une grande surprise.

"C'est une semaine calme pour les données économiques au niveau mondial et lorsque c'est le cas, l'incertitude sur les taux d'intérêt est le thème dominant chez les investisseurs."

Lors de la séance de négociation asiatique, le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a atteint 3,6268 % par rapport à sa clôture américaine de 3,632 % lundi.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 4,4368 % par rapport à une clôture américaine de 4,456 %.

La réévaluation des taux plus élevés a commencé après la forte croissance de l'emploi aux États-Unis en janvier, avec une hausse de 517 000 emplois, soit plus du double des attentes des économistes. Le taux de chômage a atteint 3,4 %, le plus bas en plus de 53 ans.

Les investisseurs suivront de près un discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à l'Economic Club de Washington plus tard dans la journée de mardi.

Dans la nuit, à Wall street, l'indice Dow Jones a chuté de 0,1 %, le S&P 500 a perdu 0,61 % et le Nasdaq Composite a baissé de 1 %.

"Le marché s'est ravisé pour s'attendre à ce que le taux des Fed Funds culmine juste au-dessus de 5 % et il n'anticipe plus que des baisses de taux très limitées, une seule de 25 points de base d'ici la fin de l'année", ont écrit les économistes d'ANZ.

"Il est très clair que le sentiment est fragile et qu'il dépend des données, et cette nouvelle posture défensive pourrait avoir encore du chemin à parcourir à court terme, les positions à risque étant réduites."

Le dollar a reculé de 0,04 % par rapport au yen pour atteindre 132,6, après avoir touché un sommet de trois semaines à 132,9 au cours de la séance de négociation américaine.

La monnaie unique européenne a augmenté de 0,1 % sur la journée à 1,0736 $, après avoir perdu 1,16 % en un mois.

Le Dollar Index, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises des principaux partenaires commerciaux, était en légère baisse à 103,47 par rapport à ses niveaux de négociation américains. Cependant, il reste bien au-dessus de son plus bas récent de 101,55 le 3 février.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,9 % à 74,78 $ le baril. Le pétrole brut Brent a augmenté à 81,69 $ le baril.

L'or était en légère hausse. L'or au comptant a été négocié à 1871,65 $ l'once. [GOL/]