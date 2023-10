Les actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau depuis 11 mois mercredi, alors que la déroute actuelle des marchés obligataires mondiaux a vu les rendements américains atteindre leur plus haut niveau depuis 16 ans, remettant en question les évaluations des actions et sapant l'appétit pour les actifs à risque en général.

La flambée des rendements des obligations du Trésor a propulsé le dollar vers de nouveaux sommets, seul le yen ayant résisté aux spéculations sur une éventuelle intervention en coulisses des autorités japonaises.

Le yen a franchi la barre des 150 dollars dans l'après-midi de Londres, mardi, avant de remonter brusquement à 147,3.

Il n'y a pas eu de confirmation de la part de Tokyo, où le ministre des finances et le diplomate en charge des devises n'ont pas fait de commentaire direct sur ce mouvement. Le yen s'est établi à 149,181 pour un dollar.

Des créations d'emplois plus fortes que prévu aux États-Unis.

d'emplois

ont fait grimper le rendement à 10 ans de près d'une douzaine de points de base (pb) mardi et il a encore augmenté de trois pb en Asie pour atteindre 4,838 %, son niveau le plus élevé depuis 2007.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de plus de 1 % pour la deuxième journée consécutive. Le Nikkei japonais et le Kospi sud-coréen ont chuté de plus de 2 %. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,3 %.

"Avec un taux sans risque aussi élevé, il n'est pas vraiment intéressant pour les investisseurs de s'éloigner des investissements à court terme de type liquidités", a déclaré Mel Siew, gestionnaire de portefeuille chez Muzinich & Co à Singapour. L'indice S&P 500 a chuté de 1,4 % mardi.

Étant donné que ce mouvement ne s'est pas accompagné d'un changement notable dans les indicateurs des attentes en matière d'inflation, les rendements américains en termes réels - en déduisant l'inflation - sont également à leur plus haut niveau depuis près de 15 ans et attirent des fonds de tous les horizons vers le dollar.

Sur les marchés émergents asiatiques, les obligations sont sous pression et le baht thaïlandais, le dollar taïwanais, le ringgit malaisien, la roupie indonésienne et la roupie indienne sont tous au plus bas ou proches de leur niveau historique, certaines banques centrales intervenant pour endiguer le phénomène.

DANS L'ATTENTE D'UNE RUPTURE

La progression du dollar a poussé l'euro à son plus bas niveau depuis 10 mois, à 1,0448 dollar, et la livre sterling à son plus bas niveau depuis sept mois, à 1,20535 dollar.

Les deux devises se sont échangées près de ces niveaux mercredi.

En ce qui concerne le yen, sa rechute au-delà du niveau faible de 149 pour un dollar a suggéré un certain scepticisme quant à savoir si le ministère des finances japonais avait réellement ordonné une intervention, bien que cela ait été suffisant pour calmer les vendeurs à découvert.

"Nous devrions être prudents avec la paire car elle se situe à des niveaux sensibles pour les autorités japonaises, même après le choc inconnu", a déclaré Ryota Abe, économiste chez Sumitomo Mitsui Banking Corporation à Singapour.

A 0,6304 $, le dollar australien était coincé près d'un plus bas de 11 mois, tandis que le dollar néo-zélandais était juste au-dessus d'un seuil similaire après que la banque centrale ait

a laissé ses taux en suspens

et n'a pas laissé entrevoir de hausse imminente.

"Pour l'instant, le marché des changes est un spectateur", a déclaré Kit Juckes, stratège chez SocGen, "observant les bons du Trésor et attendant qu'ils cassent quelque chose".

Les responsables de la

de la Réserve fédérale

considèrent que l'augmentation des rendements de la dette à long terme du Trésor américain ne déclenche pas encore de sonnette d'alarme.

Sur les marchés des matières premières, l'appréciation du dollar a contribué à freiner les prix du pétrole et la hausse des rendements a pesé sur l'or.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés stables à 90,87 dollars le baril, après avoir atteint un sommet de 11 mois de 97,69 dollars la semaine dernière.

L'or au comptant a touché un plus bas de sept mois à 1 814 dollars l'once mardi et s'est maintenu à 1 819 dollars.