Les actions asiatiques ont rebondi par rapport à leurs plus bas niveaux depuis 11 mois jeudi, alors que le plongeon des prix du pétrole et des données plus faibles sur l'emploi aux États-Unis ont contribué à tirer les rendements des bons du Trésor de leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans, bien qu'un rapport imminent sur la masse salariale américaine puisse faire ou défaire le rallye.

Suivant les gains de la nuit à Wall Street, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,6%. Le Nikkei japonais a grimpé de 1,2 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,3 %. Les marchés de la Chine continentale restent fermés pour cause de vacances.

Au cours de la nuit, la déroute des bons du Trésor s'est calmée après qu'un rapport plus froid que prévu sur les emplois privés aux États-Unis et une chute de 5 % des prix du pétrole aient réconforté les investisseurs. Le sentiment de risque a été mis à mal par l'idée que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps.

Les rendements à dix ans ont baissé de 2 points de base pour atteindre 4,7163 % jeudi, poursuivant leur recul après avoir atteint un nouveau sommet de 16 ans à 4,8840 %.

Beaucoup dépendra des données sur les emplois non agricoles aux États-Unis vendredi. Les économistes s'attendent à ce que 170 000 emplois soient créés en septembre, soit un ralentissement par rapport aux 187 000 emplois créés en août, tandis que le taux de chômage devrait baisser à 3,7 % contre 3,8 %.

"Je pense que ces chiffres devront être très éloignés des attentes pour faire bouger la Fed, mais des chiffres proches des attentes pourraient servir à calmer les inquiétudes sur le marché du Trésor", a déclaré Stephen Miller, stratège en investissement chez GSFM, un fonds basé à Sydney.

"Compte tenu de la situation actuelle des rendements des bons du Trésor, je pense que les risques sont assez bien équilibrés entre eux à la baisse et à la hausse.

La récente flambée des rendements signifie qu'ils ont atteint des niveaux qui, s'ils étaient maintenus, entraîneraient un resserrement significatif des conditions financières, ce qui renforcerait les arguments en faveur d'une absence de nouvelles hausses de la part de la Fed. L'outil FedTool du CME évalue désormais à 23 % la probabilité d'une hausse en novembre, contre 28 % il y a un jour.

Le dollar américain a atteint des sommets et Wall Street a rebondi, sous l'impulsion du Nasdaq, qui a progressé de plus de 1 % au cours de la nuit.

Le yen a également bénéficié d'un répit bien nécessaire, se redressant de 0,5 % jeudi pour atteindre 148,34 pour un dollar. Les opérateurs continuent de se demander si le rebond brutal du yen, qui s'est éloigné du niveau de 150 mardi, est dû à une intervention des autorités japonaises.

"Que la BoJ soit intervenue ou non, nous estimons toujours que le risque d'intervention est élevé alors que la paire USD/JPY suit la hausse des rendements du Trésor américain", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale chez CBA.

Malgré le regain de vigueur du dollar américain, les analystes prévoient encore des faiblesses, selon un sondage Reuters.

Les prix du pétrole ont progressé jeudi, après avoir perdu 5 % par rapport à leur niveau du début de l'année. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 86,10 dollars le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate étaient également en hausse de 0,3 % à 84,45 dollars.

Le prix de l'or a gagné 0,3 % pour atteindre 1 826,69 dollars l'once.