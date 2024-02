Les marchés boursiers asiatiques sont restés faibles jeudi, tandis que le dollar et les bons du Trésor américain sont restés stables à la veille des données sur l'inflation américaine qui pourraient fournir de nouveaux indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt.

Les actions chinoises, cependant, ont rebondi après la forte baisse de mercredi, ce qui leur a permis d'enregistrer leur meilleur mois depuis novembre 2022.

Le yen a progressé, un responsable de la Banque du Japon ayant laissé entendre qu'il était nécessaire de mettre fin aux mesures de relance monétaire ultra-légères.

Pendant ce temps, la crypto-monnaie bitcoin a fluctué autour de 61 400 dollars après une ascension de 24 % en trois jours qui l'a amenée à un pic de plus de deux ans à 63 933 dollars.

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement baissé, suite aux baisses des trois principaux indices pendant la nuit. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,04% et ceux du Nasdaq ont baissé de 0,06%.

Les investisseurs sont prudents avant la publication plus tard dans la journée de l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), après avoir réduit les paris pour une première réduction des taux d'intérêt en juin. Au début de l'année, les paris portaient sur le mois de mars.

Jeudi, les États allemands, la France et l'Espagne publieront également des données sur l'inflation, avant que les chiffres de la zone euro ne soient publiés vendredi.

La moyenne des actions japonaises Nikkei a glissé de 0,45% à 0205 GMT, se détendant un peu plus du pic record atteint mardi.

Le Kospi de Corée du Sud a baissé de 0,54%, tandis que les indices de référence de Taïwan et d'Australie sont restés stables.

Cependant, les blue chips de la Chine continentale ont bondi de 0,82%, se redressant après une baisse de 1,27% lors de la session précédente. Pour le mois, elles sont en hausse de 8,3 % et semblent en passe de mettre fin à une série de six mois de baisse.

Ce mois-ci, les achats effectués par l'État et les réglementations plus strictes ont été les principaux responsables de la sortie de l'indice de ses plus bas niveaux depuis cinq ans, mais les attentes concernant des mesures de relance plus agressives devront se concrétiser pour maintenir l'élan au sein d'une économie moribonde, affligée de consommateurs apathiques et d'un marché de l'immobilier chancelant.

La session annuelle du Congrès national du peuple, qui se tiendra la semaine prochaine et au cours de laquelle l'objectif de croissance de l'année sera fixé et un plan élaboré pour l'atteindre, fournira les indications les plus claires sur les efforts de relance du gouvernement.

Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,44 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,06 %.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six grandes devises, dont le yen, l'euro et la livre sterling, a baissé de 0,06 % pour atteindre 103,86.

La majeure partie de cette baisse est due à la chute du yen, après que Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la BOJ, ait déclaré dans un discours que la banque centrale devait envisager des "réponses souples et flexibles", y compris la fin de politiques telles que les taux d'intérêt négatifs et le contrôle de la courbe des rendements.

Les analystes et les investisseurs s'attendent principalement à ce que la BOJ mette fin aux taux négatifs en avril, avec un risque de changement en mars.

Le dollar a baissé de 0,52% à 149,91 yens, passant sous la barre des 150 pour la première fois depuis plus d'une semaine.

L'euro a peu varié à 1,0834 $, et la livre sterling est restée stable à 1,26635 $.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans sont restés stables à environ 4,28 %.

Le bitcoin était en hausse de 1,5 % à 61 477 $, après avoir franchi la barre des 64 000 $ dans la nuit pour la première fois depuis novembre 2021, et avoir mis en vue le record historique de 68 999,99 $.

"S'il s'agissait d'un autre marché, il se situerait probablement dans la catégorie 'sommet explosif - ne vous approchez pas de cette bulle', mais le bitcoin est de retour dans sa phase de montée parabolique, sans signes immédiats d'un sommet", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont baissé après qu'une augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis ait alimenté les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande, alors que les signes que les taux d'intérêt américains pourraient rester élevés plus longtemps ont également ajouté à la pression.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 22 cents, soit 0,3 %, pour atteindre 83,46 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate ont baissé de 30 cents, soit 0,4 %, pour atteindre 78,24 dollars le baril.