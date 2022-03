Les actions asiatiques se calment, le pétrole chute alors que les États-Unis pèsent sur la publication de leurs réserves.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 4,4 % à 108,50 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de plus de 5 % à 101,76 $ le baril dans les échanges du matin.

Les États-Unis envisagent de libérer jusqu'à 180 millions de barils de pétrole sur plusieurs mois à partir des réserves stratégiques, selon quatre sources américaines, alors que la Maison Blanche tente de faire baisser les prix du carburant qui ont bondi depuis que la Russie a envahi l'Ukraine à la fin du mois dernier.

Le rallye des actions, quant à lui, a perdu de son élan alors que les espoirs d'une paix rapide ont commencé à s'estomper et que le sentiment optimiste s'est transformé en inquiétude quant aux hausses imminentes des taux d'intérêt.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a fléchi de 0,2 %, entraîné par une baisse de 0,7 % du Hang Seng de Hong Kong. Le Nikkei japonais a reculé de 0,2 %. L'indice australien, riche en ressources, a progressé de 0,4 %.

Au cours de la nuit, le Dow Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient en baisse, suivant des mouvements baissiers similaires dans les actions européennes.

"Sur les marchés américains, dont nous nous inspirons, les ventes à découvert reflètent une évaluation continue des menaces d'inflation et de ce que la Fed va faire à ce sujet", a déclaré Rob Carnell, économiste en chef chez ING à Singapour.

"Dans le même temps, au cours des dernières 24 heures, les marchés ont réagi de manière prudemment positive aux événements en Ukraine, la Russie se recentrant loin de Kiev, mais les choses semblent encore assez incertaines."

Les marchés obligataires étaient en train de couver après une vente à découvert.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui suivent les attentes en matière de politique monétaire, étaient à 2,2922 % et ont grimpé de plus de 150 points de base pour le trimestre - la plus forte hausse de ce type depuis 1984, en raison des attentes de hausses rapides des taux d'intérêt.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans, qui est plus sensible aux perspectives de croissance à long terme, était en dernier lieu à 2,3378 % après avoir atteint 2,56 % lundi, son plus haut niveau depuis mai 2019.

L'inflation continue de presser les gouvernements et les banques centrales du monde entier. L'Allemagne a enregistré un taux d'inflation énorme de 7,6 % mercredi, envoyant son rendement obligataire à 2 ans en territoire positif pour la première fois depuis 2014.

L'or au comptant était en légère baisse, 0,11 %, à 1 930,74 $ l'once. [GOL/]