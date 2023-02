Les actions asiatiques se calment, les obligations se préparent à un test des données américaines

Un air de mystère géopolitique a été ajouté par la nouvelle que l'armée de l'air américaine avait abattu un objet volant près de la frontière canadienne, le quatrième objet abattu ce mois-ci.

Les responsables ont refusé de dire s'il ressemblait au grand ballon blanc chinois qui a été abattu au début du mois.

Quoi qu'il en soit, cela a fourni une excuse supplémentaire pour la prudence et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,1 %, après avoir perdu 2,2 % la semaine dernière.

Le Nikkei japonais a baissé de 0,5 % et la Corée du Sud de 0,3 %. Les contrats à terme du S&P 500 ont perdu 0,2 %, tandis que ceux du Nasdaq ont reculé de 0,3 %.

L'orientation à court terme des actifs pourrait bien être déterminée par les données américaines sur les prix à la consommation et les ventes au détail cette semaine, l'essentiel dépendant de la poursuite du ralentissement de l'inflation en janvier.

Selon les prévisions médianes, les prix à la consommation globaux et de base devraient augmenter de 0,4 % pour le mois, les ventes rebondissant de 1,6 %.

Les risques pourraient être à la hausse étant donné qu'une nouvelle analyse des facteurs saisonniers publiée la semaine dernière a vu des révisions à la hausse de l'IPC en décembre et novembre. Cela a porté l'inflation de base sur une base annuelle de trois mois à 4,3 %, contre 3,1 %.

Des changements ont également été apportés aux pondérations des frais de logement et des prix des voitures d'occasion, ce qui pourrait biaiser l'IPC à la hausse.

Bruce Kasman, responsable de l'analyse économique chez JPMorgan, s'attend à ce que l'IPC de base augmente de 0,5 % et que les ventes fassent un bond de 2,2 %, soulignant ainsi le message de résilience du rapport sur les salaires de janvier, qui a fait un tabac.

"Les marchés du travail des marchés développés se sont resserrés ces derniers mois, contre nos attentes d'assouplissement", déclare Kasman.

"Les dernières nouvelles renforcent la conviction que nous ne sommes pas sur la voie de l'atterrissage en douceur et qu'une récession sera finalement nécessaire pour ramener l'inflation dans les zones de confort des banques centrales."

Les marchés ont déjà fortement relevé le profil du futur resserrement de la Réserve fédérale, les taux étant désormais considérés comme atteignant un pic autour de 5,15 % et les réductions intervenant plus tard et plus lentement.

De plus, de nombreux responsables de la Fed prendront la parole cette semaine afin de fournir une réaction opportune aux données.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont à leur plus haut niveau en cinq semaines, à 3,75 %, après avoir bondi de 21 points de base la semaine dernière, tandis que les rendements à deux ans ont atteint 4,51 %.

Ce changement a contribué à stabiliser le dollar, notamment par rapport à l'euro qui a glissé de 1,1 % la semaine dernière pour osciller à 1,0670 $, bien loin de son sommet de début février de 1,0987 $.

Le dollar a également bénéficié d'un coup de pouce du yen vendredi lorsque des rapports ont révélé que le gouvernement japonais était susceptible de nommer l'universitaire Kazuo Ueda comme prochain gouverneur de la Banque du Japon.

La nouvelle surprise a suscité des spéculations sur une fin anticipée des politiques super-easy de la BOJ, bien que Ueda lui-même ait déclaré plus tard que la position actuelle était appropriée.

Le dollar s'est maintenu pour la dernière fois à 131,50 yens, après avoir rebondi d'un plus bas à 129,80 vendredi.

La hausse des rendements et du dollar a pesé sur le prix de l'or, qui est resté bloqué à 1 862 $ l'once par rapport à un pic de 1 959 $ début février. [GOL/]

Les prix du pétrole se sont détendus un peu après avoir bondi vendredi lorsque la Russie a déclaré qu'elle prévoyait de réduire sa production quotidienne de 5 % en mars après que l'Occident ait imposé des plafonds de prix au pétrole et aux produits pétroliers russes. [O/R]

Le Brent a perdu 36 cents à 86,03 $ le baril, tandis que le brut américain a perdu 35 cents à 79,37 $.