Les actions asiatiques se débarrassent des inquiétudes liées à la fiscalité américaine et les crypto-monnaies plongent

La légère reprise des marchés boursiers a contrasté avec les ruines des crypto-monnaies, les investisseurs s'inquiétant de l'impact des changements fiscaux. La déroute du bitcoin s'est accentuée, passant sous la barre des 50 000 dollars pour atteindre 48 338,37 dollars, son plus bas niveau en près de sept semaines. L'Ethereum a plongé de près de 12 % avant de réduire ses pertes, et était en baisse d'environ 7 % à 2 240,65 $.

La décision de la BCE de laisser sa politique en suspens est intervenue malgré sa prédiction d'un fort rebond de l'économie de la zone euro à partir du milieu de l'année, les infections au COVID-19 étant maîtrisées.

"Il y a eu quelques reconnaissances subtiles aujourd'hui qu'une mise à jour des prévisions est susceptible d'arriver lors de la réunion du 10 juin", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank. "Mme Lagarde a souligné la reprise des vaccinations et a noté que les données à haute fréquence confirment au personnel de la BCE que sa vision précédente d'une amélioration à moyen terme (est) en cours."

L'administration du président américain Joe Biden aurait cherché à augmenter l'impôt sur les plus-values à près de 40 % pour les personnes fortunées, soit près du double du taux actuel. Le Dow Jones Industrial Average a terminé en baisse de 0,94 %.

"Je pense que le mouvement du Dow Jones cette nuit doit être considéré dans le contexte d'une hausse remarquable", a déclaré James McGlew, directeur exécutif des services de courtage aux entreprises chez Argonaut. "Je ne pense pas que les gens soient complètement négatifs sur le fait que ces changements fiscaux sont signalés. En fin de compte, c'est de l'argent qui va revenir dans l'économie."

En Asie, vendredi, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, s'est débarrassé des petites pertes initiales pour augmenter de 0,3 %.

Les actions chinoises de premier ordre ont augmenté de 0,93 %, soutenues par les biens de consommation de base, les soins de santé et les sociétés financières. Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,93 % et le Kospi de Séoul de 0,1 %

L'indice boursier Nikkei du Japon a glissé de 0,7 %.

Sur le marché des changes, l'euro a progressé de moins de 0,1 % pour atteindre 1,2023 dollar, après avoir baissé un jour plus tôt. Le dollar était en légère baisse par rapport au yen, à 107,92, et l'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, a baissé de 0,07 % à 91,217.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a peu varié, à 1,554%, après que les rapports sur l'impôt sur les plus-values aient fait baisser les rendements jeudi.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,5 % à 61,72 dollars le baril et le pétrole brut Brent, référence mondiale, de 0,3 % à 65,61 dollars le baril.

L'or au comptant a augmenté d'environ 0,15 % à 1 786,86 dollars l'once. [GOL/]