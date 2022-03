Les actions asiatiques se joignent au rallye mondial après les négociations Ukraine-Russie

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1%, et a touché son plus haut niveau depuis le 4 mars, la plupart des marchés boursiers asiatiques étant en territoire positif.

Le Nikkei japonais a cependant suivi la tendance, chutant de 1%, les observateurs soulignant des prises de bénéfices à l'approche de la fin de l'année fiscale. L'indice de référence a atteint un sommet de clôture de deux mois mardi.

Mardi, l'Ukraine a proposé d'adopter un statut neutre en signe de progrès dans les négociations en face à face, bien que sur le terrain, les rapports d'attaques se poursuivent et que l'Ukraine ait réagi avec scepticisme à la promesse faite par la Russie, dans le cadre des négociations, de réduire les opérations militaires autour de Kiev.

Néanmoins, les nouvelles ont aidé l'indice Dow Jones et le S&P 500 à enregistrer leur quatrième session consécutive de gains au cours de la nuit, après que les actions européennes se soient fortement redressées. [.N] [.EU]

Les contrats à terme du S&P 500 américain ont peu changé dans les échanges en Asie.

"D'une part, il y a eu davantage de nouvelles positives concernant l'Ukraine, et le marché espère un accord de paix à un moment donné, ce qui se traduit par un événement un peu 'risk-on', avec des actions en hausse et des rendements obligataires orientés à la hausse", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef et responsable de la stratégie d'investissement chez AMP Capital.

"Mais ensuite, on en revient à s'inquiéter de l'inflation et des rendements obligataires, et il y a ce débat pour savoir si nous allons assister à une récession aux États-Unis en raison de l'inversion d'une partie de la courbe des rendements américains."

La courbe des taux du Trésor américain à 2 ans/10 ans, largement suivie, s'est brièvement inversée mardi pour la première fois depuis septembre 2019, les investisseurs obligataires pariant sur le fait qu'un resserrement agressif de la Réserve fédérale pourrait nuire à l'économie américaine à plus long terme. [US/]

Les rendements à long terme tombant sous ceux à court terme indiquent un manque de confiance dans la croissance future, et les rendements à 10 ans tombant sous les taux à 2 ans sont largement considérés comme un signe avant-coureur de récession.

En revanche, l'écart entre le rendement des bons du Trésor à 3 mois et celui des obligations à 10 ans est resté plus prononcé ce mois-ci.

"Les messages de la courbe de rendement sont très confus", a déclaré M. Oliver.

Le rendement de référence américain à 10 ans était en dernier lieu légèrement plus mou à 2,3815 après avoir grimpé jusqu'à 2,557 % lundi, son plus haut depuis avril 2019, alors que les traders se positionnent pour des hausses de taux rapides de la Réserve fédérale américaine.

L'écart entre les rendements américains à 10 ans et à 2 ans était en dernier lieu à 2,7 points de base.

LE JAPON EN POINT DE MIRE

La hausse des rendements américains entraîne également dans son sillage les rendements des obligations d'État japonaises, une menace pour la politique monétaire ultra souple du Japon.

La Banque du Japon a intensifié ses efforts pour défendre son plafond de rendement clé mercredi en proposant d'augmenter les achats d'obligations d'État sur toute la courbe, y compris par le biais d'opérations d'urgence non programmées sur le marché.

Bien que cela ait apparemment souligné sa détermination à s'en tenir à cette politique, certains analystes se demandent si cette stratégie est durable.

"Je ne serais pas surpris que la Banque du Japon fixe une limite plus élevée pour les rendements des JBG à 10 ans - actuellement à 0,25 %. Ils ne peuvent pas se permettre d'être trop en retard sur la courbe, car si le yen devait s'affaiblir davantage au-delà de certains niveaux, cela pourrait susciter les craintes du marché", a déclaré Jol Le Saux, gestionnaire du sous-fonds Sustainable Japan Equity d'Eurizon Fund.

L'écart croissant entre les rendements américains et japonais a entraîné un fort affaiblissement du yen. Mercredi matin, il était à 122,36 pour un dollar, après s'être légèrement redressé par rapport au plus bas de lundi (124,3), mais le dollar était toujours en hausse de 6,9 % par rapport au yen ce mois-ci.

Ailleurs sur le marché des devises, l'euro était à 1,1104 $, soutenu par les perspectives de paix en Ukraine, après avoir bondi de près de 1 % pendant la nuit. [FRX/]

L'insuffisance de l'offre a maintenu les prix du pétrole fermes malgré les espoirs suscités par les pourparlers Russie-Ukraine, selon les analystes.

Le pétrole brut Brent a augmenté de 1% à 111,36 $ le baril. Le brut américain a augmenté de 0,83 % à 105,12 $. [O/R]

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 920,6 dollars l'once. [GOL/]