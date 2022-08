Les actions asiatiques se joignent au rallye mondial en raison d'une inflation américaine plus faible que prévu.

Les prix à la consommation américains sont restés inchangés en juillet par rapport à juin, où ils avaient enregistré une hausse mensuelle de 1,3 %. Le résultat de juillet a été inférieur aux attentes en raison d'une forte baisse du coût de l'essence, ce qui a amené les marchés à se repositionner sur l'espoir d'un pic de l'inflation.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 1,0 % dans les premiers échanges asiatiques, grâce à un bond de 1,2 % en Australie, pays riche en ressources, à un gain de 1,4 % en Corée du Sud et à une progression de 1,2 % à Hong Kong.

Les gains des actions chinoises ont été plus modérés. Les Blue chips ont augmenté de 0,5 % alors que de nouvelles fermetures de COVID-19 dans un plus grand nombre de villes chinoises, dont le centre d'exportation oriental de Yiwu, ont entamé le sentiment.

Les futures du S&P 500 et du Nasdaq ont augmenté de plus de 0,3 % mercredi. Le S&P 500 a augmenté de plus de 2 % au cours de la session précédente, tandis que le Nasdaq Composite a clôturé 20 % au-dessus de son récent plancher de clôture de juin.

"La hausse des rendements réels, due à l'engagement de la Fed à lutter contre l'inflation, a été un énorme problème pour les valorisations en 2022, donc tout assouplissement est considéré comme positif par le marché boursier, en particulier pour les sociétés les mieux valorisées", a déclaré Oliver Blackbourn, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Janus Henderson Investors.

"Toutefois, les perspectives potentiellement plus dovish ont sapé un soutien clé pour le dollar américain."

Les obligations du Trésor américain, qui avaient reculé après un plongeon antérieur des rendements alors que les traders réévaluaient la trajectoire des taux de la Fed, n'étaient pas négociées en début d'Asie jeudi en raison d'un jour férié au Japon.

Le ralentissement de l'inflation américaine a peut-être ouvert la porte à la Réserve fédérale pour qu'elle tempère le rythme des prochaines hausses de taux d'intérêt. Les traders tablent désormais sur une hausse des taux de 50 points de base le mois prochain, contre 75 points de base attendus avant le rapport sur l'inflation.

"Pour le FOMC, le rapport d'inflation de juillet est un premier pas réjouissant vers la possibilité de crier victoire sur l'inflation. Cependant, au moins une ou deux autres lectures similaires de l'inflation sont nécessaires pour qu'ils aient la certitude que l'urgence de l'inflation est passée", a déclaré Elliot Clarke, économiste principal chez Westpac.

En effet, les décideurs n'ont laissé aucun doute sur le fait qu'ils continueraient à resserrer la politique monétaire jusqu'à ce que les pressions sur les prix soient complètement brisées. nL1N2ZM0ZP]

Au cours de la session de mercredi, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré que l'inflation de base était encore "inacceptablement" élevée et que la Fed devrait continuer à relever ses taux.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que même si la lecture de l'inflation était "bienvenue", la Fed était "loin, très loin de crier victoire" et devait relever les taux beaucoup plus haut.

Jeudi, le dollar a peu changé par rapport à ses principaux homologues après avoir plongé de 1 % au cours de la session précédente, le plus fort en cinq mois. Les devises des produits de base se sont redressées en raison de l'amélioration de l'appétit pour le risque résultant des espoirs d'un atterrissage en douceur.

Les prix du pétrole ont chuté dans les premiers échanges asiatiques, les traders reportant leur attention sur l'augmentation de l'offre de brut sur le marché, couplée à une demande plus faible. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 0,4 % à 97,05 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate américain ont baissé d'une marge similaire à 91,58 $.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'échangeait à 1 790 $ l'once, s'éloignant d'un sommet d'un mois atteint lors de la séance précédente. [GOL/]