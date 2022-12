Les actions asiatiques se joignent au rebond de Wall Street, le yen continue à grimper

À la surprise générale, la confiance des consommateurs américains a atteint son plus haut niveau depuis huit mois en décembre, le marché du travail restant solide. Les prévisions d'inflation sont tombées à 6,7 %, le plus bas niveau depuis septembre 2021, grâce à la chute des prix du gaz.

Cela a contribué à une reprise à Wall street, les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ayant tous deux augmenté de 0,3 % jeudi.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,1 % et les contrats à terme FTSE de 0,3 %, bien que le chiffre d'affaires soit resté faible en raison de l'accalmie saisonnière habituelle.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon s'est raffermi de 1,1%, tandis que les blue chips chinoises ont augmenté de 0,75%.

Le Nikkei japonais a légèrement progressé de 0,2 % après que le gouvernement du pays a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour le prochain exercice fiscal, dans l'espoir d'une augmentation des dépenses des entreprises et d'une hausse substantielle des salaires.

Les investisseurs continuent à se débattre avec les ramifications de la décision choc de la Banque du Japon (BOJ) de permettre aux rendements des JGB d'augmenter cette semaine, ce qui amène beaucoup à supposer qu'un durcissement complet de la politique n'est qu'une question de temps.

Les rendements des obligations d'État à dix ans ont grimpé de 23 points de base jusqu'à présent cette semaine pour atteindre 0,480 %, le plus haut depuis juillet 2015 et à un cheveu du nouveau plafond de 0,5 % de la BOJ.

"Le bond des rendements et le nouveau renforcement du yen feront baisser la valeur des actifs détenus par les investisseurs japonais", ont noté les analystes de Capital Economics.

"Les compagnies d'assurance seront les plus touchées par la chute des prix des obligations, tandis que les fonds de pension ont le plus à perdre d'un taux de change plus fort. Toutefois, nous doutons que la baisse du rendement des investissements comporte des risques systémiques."

Capital s'attend également maintenant à ce que le dollar baisse vers 125 yens l'année prochaine. Le dollar était déjà en baisse à 131,93 yens, ayant perdu 3,5 % pour la semaine jusqu'à présent, bien qu'il ait trouvé un certain soutien autour de 130,40. [FRX/]

L'euro avait également perdu 3,6 % sur le yen pour la semaine à 140,11. Avec toute l'action du yen, l'euro était un peu plus ferme sur le dollar à 1,0622 $.

La livre sterling a eu moins de chance après que les emprunts publics britanniques aient atteint un record en novembre et que des grèves dans tout le pays aient assombri les perspectives économiques du Royaume-Uni. La livre était bloquée à 1,2082 $ après avoir touché un plus bas de trois semaines pendant la nuit.

Le recul du dollar a été une aubaine pour l'or, qui a augmenté de 1,4 % sur la semaine jusqu'à présent, à 1 818 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole se sont redressés après que les données ont montré une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole brut américains, bien qu'une énorme tempête de neige devrait recouvrir une grande partie des États-Unis et affecter la demande de carburant liée aux voyages. [O/R]

Le Brent a gagné 34 cents à 82,54 $ le baril, tandis que le brut américain a gagné 44 cents à 78,73 $ le baril.