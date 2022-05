Les actions asiatiques se joignent au rebond mondial en raison de l'apaisement des craintes liées à la hausse de la Fed et de la hausse des technologies chinoises

Ce revirement de sentiment a laissé le dollar se vautrer sur des plus bas d'un mois, l'euro atteignant son plus haut niveau depuis le 25 avril.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 1,5 % dans les premiers échanges, le plus grand gain en une semaine, soutenu par un rebond de 1,2 % des actions australiennes, riches en ressources, un bond de 2,8 % des actions de Hong Kong et une hausse de 0,7 % des valeurs vedettes de la Chine continentale.

Le Nikkei japonais a progressé de 1,0 %.

L'indice Hang Seng tech a ouvert en hausse de 4,5 %, les revenus du premier trimestre des géants technologiques Alibaba et Baidu ayant dépassé les prévisions.

Les États-Unis n'empêcheront pas la Chine de développer son économie, mais souhaitent qu'elle adhère aux règles internationales, a déclaré jeudi le secrétaire d'État Antony Blinken dans des propos qui n'ont pas surpris les investisseurs et les analystes politiques.

Wall Bourse a clôturé en forte hausse cette nuit après que des perspectives optimistes de bénéfices dans le secteur de la vente au détail et l'atténuation des inquiétudes concernant des hausses de taux d'intérêt trop agressives de la part de la Fed aient encouragé les acheteurs.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,61 %, le S&P 500 de 1,99 % et le Nasdaq Composite de 2,68 %.

Les prévisions optimistes des détaillants tels que l'opérateur de grands magasins Macy's Inc, les chaînes de magasins à prix réduits Dollar General Corp et Dollar Tree ont semblé compenser les avertissements austères de leurs pairs au cours des dernières semaines.

"Malgré le fait que les gains de cinq jours sur Wall St, qui atteignent et dépassent maintenant 4 %, suggèrent que l'effondrement a été interrompu, il ne faut pas se méprendre sur le fait qu'il ne s'agit que d'un soulagement des bénéfices - et que cela ne devrait pas inspirer prématurément des proclamations de redémarrage du marché haussier", ont déclaré les analystes de Mizuho Bank.

Tapas Strickland, directeur de l'économie et des marchés à la NAB, a déclaré que "les actions se trouvent dans la lueur du procès-verbal du FOMC de mercredi, où il semble que les marchés l'aient interprété comme ouvrant la possibilité d'une pause de la Fed au quatrième trimestre 2022, tandis que certains notent que l'obligation d'augmenter les taux en début de période pourrait avoir suffisamment resserré les conditions financières".

Le procès-verbal de la réunion de mai de la Fed publié mercredi a confirmé deux autres hausses de 50 points de base chacune en juin et juillet, mais les décideurs ont également suggéré la possibilité d'une pause plus tard dans l'année.

Pourtant, le redressement des actions ne s'est pas répercuté sur les autres marchés d'actifs, les rendements étant globalement stables, a noté M. Strickland.

Vendredi, le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté à 2,7649 % par rapport à sa clôture américaine de 2,758 % jeudi. Il avait atteint son plus haut niveau en trois ans, à 3,2030 %, au début du mois, en raison des craintes que des hausses rapides de la Fed ne sapent la croissance à long terme.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a touché 2,4879 %, contre une clôture américaine de 2,488 %.

"Entre-temps, la chute des rendements du Trésor américain a été corrélée à la baisse des prévisions d'inflation, qui avaient été supérieures à 3 % pour le 10 ans, et qui se situent désormais dans la zone des 2,6 %. En somme, une décompression prononcée des obligations", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

Des signes indiquant que l'action agressive de la Fed pourrait déjà ralentir la croissance économique apparaissent également. Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, le marché du travail restant tendu. Un rapport distinct a confirmé que l'économie américaine s'est contractée au premier trimestre.

Sur le marché des devises, le dollar américain a baissé de 0,2 % par rapport à un panier de devises principales, s'éloignant encore davantage de ses sommets de 20 ans atteints il y a deux semaines. L'euro a gagné 0,26 % par rapport au billet vert. [FRX/]

Les prix du pétrole se sont légèrement détendus dans les premiers échanges asiatiques après avoir bondi à un sommet de deux mois lors de la session précédente, les investisseurs se concentrant sur les signes d'une offre mondiale restreinte.

Le brut américain a baissé de 0,15 % à 113,92 $ le baril. Le pétrole brut Brent a baissé de 0,1 % à 117,27 $ le baril.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'est négocié à 1848,79 $ l'once. [GOL/]