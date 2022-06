Les actions asiatiques se préparent à l'inflation américaine, l'euro augmente en raison des paris de la BCE.

Les prix du pétrole ont bondi dans les premiers échanges après que l'Arabie Saoudite a fortement augmenté les prix de ses ventes de brut en juillet, un indicateur de l'étroitesse de l'offre même après que l'OPEP+ a convenu d'accélérer ses augmentations de production au cours des deux prochains mois.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,1 %, tandis que le Nikkei japonais a reculé de 0,3 %. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux augmenté de 0,1 %.

Les marchés attendront avec impatience le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis vendredi, surtout après que l'inflation européenne ait choqué beaucoup de monde avec un record la semaine dernière.

Les prévisions tablent sur une forte hausse de 0,7 % en mai, bien que le rythme annuel se maintienne à 8,3 % et que l'inflation de base ralentisse légèrement à 5,9 %.

Un chiffre élevé ne ferait que renforcer les attentes d'un resserrement agressif de la Réserve fédérale, les marchés prévoyant déjà des hausses d'un demi-point en juin et juillet et de près de 200 points de base d'ici la fin de l'année.

Certains analystes ont pensé que le rapport optimiste de vendredi sur l'emploi suggérait que la Fed était sur la voie d'un atterrissage en douceur.

"Les chiffres de mai sont arrivés à peu près aussi bons que ce que la Fed pouvait espérer", a déclaré Jonathan Millar, économiste chez Barclays.

"C'est un bon signe que les plans de la Fed pour refroidir le marché du travail jouent favorablement jusqu'à présent, avec des gains solides dans l'emploi continuant à générer des gains de revenus réguliers qui aideront à apaiser les inquiétudes de récession, pour le moment."

PAS SI NÉGATIF

La Banque centrale européenne se réunit jeudi et la présidente Christine Lagarde est considérée comme certaine de confirmer la fin des achats d'obligations ce mois-ci et une première hausse des taux en juillet, bien que le jury ne sache pas si cette hausse sera de 25 ou 50 points de base.

Les marchés monétaires tablent sur des hausses de 125 points de base d'ici la fin de l'année, et de 100 points de base dès octobre.

"Les communications récentes des responsables de la BCE ont envisagé des hausses de 25 points de base en juillet et en septembre pour sortir des taux négatifs d'ici la fin du troisième trimestre, certains membres préférant toutefois laisser la porte ouverte à des hausses plus importantes de 50 points de base", a déclaré l'analyste de la NAB. "La conférence de presse post-réunion de Lagarde sera suivie de près."

La perspective de voir les taux devenir positifs cette année a permis à l'euro de se maintenir à 1,0722 $, loin de son récent creux de 1,0348 $, bien qu'il ait eu du mal à franchir la résistance autour de 1,0786 $.

L'euro a également atteint un sommet de sept ans sur le yen à 140,35, après avoir grimpé de 2,9 % la semaine dernière, tandis que le dollar était en hausse à 130,84 yens après avoir également gagné 2,9 % la semaine dernière.

Contre un panier de devises, le dollar s'est établi à 102,110 après s'être raffermi de 0,4 % la semaine dernière.

Sur les marchés des matières premières, l'or était bloqué à 1 852 $ l'once, après s'être maintenu dans une fourchette étroite au cours des deux dernières semaines. [GOL/]

Les prix du pétrole ont bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire après que l'Arabie Saoudite a fixé un prix plus élevé pour les expéditions vers l'Asie, tandis que les investisseurs parient que les augmentations de l'offre prévues par l'OPEP ne suffiront pas à répondre à la demande, d'autant plus que la Chine assouplit ses restrictions. [O/R]

"Peut-être seulement un tiers à la moitié de ce que l'OPEP+ a promis sera mis en ligne au cours des deux prochains mois", a déclaré Vivek Dhar, analyste des mines et de l'énergie chez CBA.

"Bien que cette augmentation soit cruellement nécessaire, elle est en deçà des attentes de croissance de la demande, surtout si l'on tient compte de l'interdiction partielle des importations de pétrole russe par l'UE. Nous voyons des risques à la hausse pour notre prévision de prix du pétrole Brent à court terme de 110 $US/b."

En effet, le Brent a déjà largement dépassé ce seuil, ajoutant 1,61 $ lundi pour atteindre 121,33 $ le baril. Le brut américain a encore gagné 1,56 $ pour atteindre 120,43 $ le baril.