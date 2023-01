Les actions asiatiques se préparent aux hausses de taux et à la ruée vers les bénéfices

Les résultats des géants de la technologie mettront également à l'épreuve les haussiers de Wall street, qui cherchent à propulser le Nasdaq vers son meilleur mois de janvier depuis 2001.

L'Asie n'est pas en reste, la réouverture rapide de la Chine renforçant les perspectives économiques. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 11 % en janvier, atteignant son plus haut niveau depuis neuf mois.

Tôt lundi, l'indice était en hausse de 0,1%, les investisseurs attendant avec impatience la reprise du marché chinois après les vacances du Nouvel An lunaire, tandis que le Nikkei japonais a ajouté 0,2%.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux reculé de 0,1 %.

Les investisseurs sont convaincus que la Réserve fédérale augmentera les taux de 25 points de base mercredi, suivie le lendemain par des hausses d'un demi-point de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne, et tout écart par rapport à ce scénario serait un véritable choc.

Tout aussi importante sera l'orientation de la politique future, les analystes s'attendant à un message faucon indiquant que l'inflation n'est pas encore vaincue et qu'il faut en faire plus.

"Avec des marchés du travail américains toujours tendus, une inflation de base élevée et des conditions financières qui s'assouplissent, le ton du président de la Fed, M. Powell, sera bel et bien hawkish, soulignant qu'une baisse à une hausse de 25 points de base ne signifie pas qu'une pause est à venir", a déclaré Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan, qui s'attend à une nouvelle hausse en mars.

"Nous nous attendons également à ce qu'il continue à repousser les prévisions du marché concernant les réductions de taux plus tard dans l'année."

Il y a beaucoup de pression à exercer étant donné que les contrats à terme prévoient actuellement que les taux atteindront un sommet à 5,0 % en mars, pour ensuite retomber à 4,5 % d'ici la fin de l'année.

LA POMME EN LIGNE DE MIRE

Les rendements des obligations à 10 ans ont chuté de 31 points de base jusqu'à présent ce mois-ci pour atteindre 3,518 %, ce qui assouplit essentiellement les conditions financières alors même que la Fed cherche à les resserrer.

Cette perspective dovish sera également testée par les données sur les salaires américains, l'indice du coût de l'emploi et diverses enquêtes ISM.

Quant au récent rallye de Wall street, beaucoup dépendra des résultats d'Apple Inc, Amazon.com, Alphabet Inc et Meta Platforms, parmi beaucoup d'autres.

"Apple donnera un aperçu de l'histoire de la demande globale des consommateurs dans le monde et un instantané des problèmes de la chaîne d'approvisionnement en Chine qui commencent à s'atténuer lentement", ont écrit les analystes de Wedbush.

"Sur la base de nos récents contrôles de la chaîne d'approvisionnement en Asie, nous pensons que la demande d'iPhone 14 Pro se maintient plus fermement que prévu", ont-ils ajouté. "Apple va probablement réduire certains coûts sur les bords, mais nous ne nous attendons pas à des licenciements massifs."

L'évaluation par le marché de l'assouplissement précoce de la Fed a pesé sur le dollar, qui a perdu 1,5 % depuis le début du mois par rapport à un panier des principales devises.

L'euro est en hausse de 1,4 % pour le mois de janvier, à 1,0870 $, et se trouve juste à côté d'un sommet de neuf mois. Le dollar a même perdu 1 % par rapport au yen, à 129,92, malgré la défense acharnée par la Banque du Japon de ses politiques d'ultra-flexibilité.

La baisse du dollar et des rendements a été une aubaine pour l'or, qui est en hausse de 5,6 % pour le mois jusqu'à présent, à 1 928 $ l'once. [GOL/]

La réouverture rapide de la Chine est considérée comme une aubaine pour les matières premières en général, soutenant tout, du cuivre au minerai de fer en passant par les prix du pétrole. [O/R]

Pékin a rapporté que les voyages à l'intérieur de la Chine pour le Nouvel An lunaire ont bondi de 74 % par rapport à l'année dernière, même si cela ne représente que la moitié des niveaux d'avant la pandémie.

Tôt lundi, le Brent était en hausse de 79 cents à 87,45 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain a augmenté de 66 cents à 80,34 $.