Les actions asiatiques se sont rapprochées d'un pic de 16 mois mardi et le pétrole s'est maintenu près de ses récents sommets, les investisseurs commençant à trouver plus de raisons de se réjouir des perspectives économiques mondiales que de raisons de s'inquiéter, même si les données montrent que des risques subsistent.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en trois semaines face au yen, les investisseurs continuant à chercher des éclaircissements sur le récent ajustement de la courbe de rendement de la Banque du Japon et sur ce que cela pourrait signifier pour la politique monétaire.

Le dollar australien, quant à lui, s'est légèrement détendu à l'approche d'une décision politique de la banque centrale, les traders tablant à 30 % sur une hausse de taux d'un quart de point.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a augmenté de 0,25 %, se rapprochant du sommet atteint lundi, qui était son niveau le plus élevé depuis avril de l'année dernière.

Le Hang Seng a augmenté de 0,84 %, avec un sous-indice technologique en hausse de près de 2 %. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,59 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines E-mini ont indiqué une hausse de 0,1 % après que le S&P 500 ait augmenté de 0,15 % au cours de la nuit.

Les signes d'un pic de l'inflation européenne lundi ont fait écho à la situation aux États-Unis, apportant une preuve supplémentaire que les plus grandes banques centrales approchent de la fin de leurs cycles de resserrement.

La contraction surprise du secteur manufacturier chinois dans une enquête sur le secteur privé publiée mardi a été largement ignorée, les investisseurs se concentrant sur les mesures de relance prises par Pékin pour soutenir la reprise post-pandémique en difficulté.

"Nous sommes dans une sorte de nirvana économique, avec une économie incroyablement résistante, des rapports de bénéfices solides et une inflation qui se calme", a déclaré Tony Sycamore, analyste des marchés chez IG à Sydney.

"Un peu plus de la moitié de l'année, nous avons l'impression d'être dans une très bonne situation.

Le discours positif est confronté à des tests cruciaux cette semaine, avec plusieurs rapports sur l'emploi très surveillés aux États-Unis, culminant avec les chiffres mensuels de l'emploi vendredi. Plus tard dans la journée de mardi, la société Caterpillar sera l'un des grands noms de l'économie mondiale.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises - a augmenté de 0,2 % pour atteindre 102,07 pour la première fois depuis le 10 juillet.

Cette hausse a été favorisée par un recul continu du yen, les investisseurs ayant ignoré la modification surprise du plafond de rendement à 10 ans de la Banque du Japon pour considérer les changements du taux négatif à court terme comme une perspective encore lointaine.

Le dollar a gagné jusqu'à 0,37% pour atteindre un plus haut de trois semaines à 142,80 yens.

Le rendement de référence à 10 ans du Japon a oscillé autour de 0,6 %, loin du nouveau plafond de facto de 1 %.

Le dollar australien a perdu 0,34 % pour atteindre 0,66955 $, ce qui le place au milieu de sa fourchette de négociation de la semaine dernière.

La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a glissé de 0,9 % à 28 965 $, et a touché plus tôt 28 726 $, son niveau le plus bas depuis le 21 juin.

Le pétrole brut a légèrement reculé après avoir terminé le mois de juillet à un nouveau sommet de trois mois, soutenu par des signes de resserrement de l'offre mondiale et d'augmentation de la demande pour le reste de l'année.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont baissé de 0,3% à 81,54 dollars le baril, après avoir atteint 82,00 dollars lors de la session précédente pour la première fois depuis la mi-avril.