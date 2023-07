Les actions asiatiques ont bondi mardi, la promesse de la Chine d'intensifier son soutien politique à son économie chancelante ayant apaisé les esprits et relancé les actions chinoises et hongkongaises en baisse, tandis que le dollar s'est détendu à l'approche de la réunion de la Réserve Fédérale cette semaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 1,2 % et en passe de mettre fin à une série de six jours de baisse. Le Nikkei japonais a baissé de 0,22%.

L'indice composite de Shanghai était en hausse de 1,55 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a bondi de 3,4 % après que les principaux dirigeants chinois se sont engagés lundi à renforcer le soutien politique à l'économie dans le cadre d'une reprise post-COVID tortueuse, en se concentrant sur la stimulation de la demande intérieure et en signalant d'autres mesures de relance.

Les stratégistes de Saxo Markets ont déclaré que le compte-rendu de la réunion reflétait une approche prudente de la relance économique avec des engagements limités, soulignant la reconnaissance explicite des défis auxquels l'économie est confrontée comme un signe légèrement haussier.

Le marché immobilier chinois reste une source d'inquiétude pour les investisseurs, les actions et les obligations de l'industrie immobilière chinoise ayant chuté à leurs plus bas niveaux depuis huit mois lundi, en raison des craintes d'une pénurie de liquidités chez deux des plus grands promoteurs immobiliers du pays.

La Chine ajustera et optimisera les politiques immobilières en temps opportun, en réponse à des "changements significatifs" dans la relation entre l'offre et la demande sur le marché de l'immobilier, a déclaré l'agence de presse nationale Xinhua lundi en fin de journée.

Erin Xin, économiste pour la Grande Chine chez HSBC, a déclaré que le rapport pourrait suggérer de nouveaux ajustements des politiques immobilières ainsi qu'un ton plus favorable au secteur.

"Nous pensons que les décideurs politiques peuvent rester prudents face aux risques financiers, bien qu'ils puissent fournir un soutien politique supplémentaire pour aider à stabiliser le secteur.

Un indice des promoteurs immobiliers du continent a bondi de 10,5 % mardi.

Sur le marché des devises, le yuan chinois offshore s'est renforcé de 0,4 % à 7,1573 pour un dollar.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, a baissé de 0,108%, tandis que le yen japonais a ajouté 0,07% à 141,36 pour un dollar.

L'euro était en hausse de 0,11 % à 1,1074 $, après avoir touché un plus bas de deux semaines à 1,1059 $ plus tôt dans la session, après qu'une enquête ait montré lundi que l'activité commerciale de la zone euro s'est contractée beaucoup plus que prévu en juillet, ravivant ainsi les inquiétudes concernant la récession.

Les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale européenne (BCE) augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi, mais ce qui se passera ensuite reste à voir.

Aux États-Unis, l'activité commerciale s'est ralentie pour atteindre son niveau le plus bas depuis cinq mois en juillet, entraînée par la décélération de la croissance du secteur des services, selon une enquête très surveillée réalisée lundi.

Ce ralentissement pourrait être perçu de manière positive par la Fed, qui souhaite voir l'activité se ralentir pour faire baisser l'inflation.

Les décideurs politiques devraient augmenter les taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, les investisseurs et les économistes s'attendant à ce que cette hausse soit la dernière du cycle de resserrement actuel de la Fed.

Sur le marché de l'énergie, le pétrole brut américain a augmenté de 0,17 % pour atteindre 78,87 dollars le baril et le Brent était à 82,84 dollars, en hausse de 0,12 % sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,4% à 1 961,43 dollars l'once.

Les contrats à terme sur le blé américain ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois mardi, prolongeant ainsi les gains réalisés à la suite des attaques russes contre les ports ukrainiens et les infrastructures céréalières, qui ont suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial à long terme et à la sécurité alimentaire.