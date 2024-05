Les actions asiatiques ont augmenté vendredi, s'apprêtant à enregistrer une troisième semaine de hausse, tandis que le dollar était en retrait, les nouveaux signes d'assouplissement du marché du travail américain ayant ravivé l'optimisme quant aux réductions des taux d'intérêt cette année, avant les données cruciales sur l'inflation de la semaine prochaine.

La livre sterling est restée stable à 1,2515 $, après avoir touché un plus bas de deux semaines à 1,2446 $ jeudi après que la Banque d'Angleterre (BoE) ait ouvert la voie à des réductions de taux d'intérêt dès le mois prochain.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,66% et était en cours pour un gain de près de 1% pour la semaine, sa troisième semaine consécutive de gains. L'indice japonais Nikkei a progressé de 1,6 %.

Les actions chinoises ont également progressé, les valeurs sûres augmentant de 0,14 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,4 %, après avoir atteint un plus haut de huit mois au début des échanges.

Le département du travail a indiqué jeudi que les demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis ont augmenté plus que prévu de 22 000 pour atteindre 231 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 mai.

Ces chiffres font suite au rapport de la semaine dernière indiquant que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en avril et que l'augmentation des salaires annuels est tombée en dessous de 4,0 % pour la première fois en près de trois ans.

"Après une période de force et de résistance remarquables, des signes de plus en plus nombreux indiquent que le marché du travail américain pourrait commencer à s'assouplir", a déclaré Ryan Brandham, responsable des marchés de capitaux mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management.

Selon M. Brandham, le ralentissement du marché du travail devrait aider la Fed à lutter contre l'inflation, même si la banque centrale espère maîtriser les prix sans avoir d'impact matériel sur le marché du travail.

Les marchés surveilleront de près l'indice des prix à la production (PPI) et l'indice des prix à la consommation (CPI) du mois d'avril aux États-Unis, publiés la semaine prochaine, afin de déceler des signes indiquant que l'inflation a repris sa tendance à la baisse vers le taux cible de 2 % de la Fed.

Les rapports d'inflation plus élevés que prévu le mois dernier ont réduit à néant toute attente de réduction des taux d'intérêt à court terme, les marchés ne prévoyant plus qu'une réduction des taux de 25 points de base en novembre, même s'il reste une possibilité de réduction en septembre.

Les opérateurs anticipent désormais des baisses de 47 points de base cette année de la part de la Fed, ce qui est nettement inférieur aux 150 points de base prévus au début de l'année 2024.

L'évolution des attentes concernant les taux américains a maintenu le dollar à la dérive, l'euro conservant ses gains de 0,3 % au cours de la nuit et s'établissant à 1,0778 $. La monnaie unique était sur la bonne voie pour sa quatrième semaine consécutive de gains sur le dollar.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a peu changé à 105,24.

Le gouverneur de la BOE, Andrew Bailey, a déclaré qu'il pourrait y avoir plus de réductions que les investisseurs ne le prévoient, la décision de la banque centrale étant le dernier signe de la divergence croissante entre les perspectives de taux en Europe et aux États-Unis, les taux d'intérêt devant baisser plus tôt et plus loin en Europe qu'aux États-Unis.

Les marchés estiment aujourd'hui qu'il y a une chance sur deux que la BoE réduise ses taux d'intérêt en juin et qu'ils sont presque prêts à le faire pour le mois d'août. Ils estiment également qu'il y a 88 % de chances que la Banque centrale européenne assouplisse ses taux en juin.

Le yen reste sous les feux de la rampe après les interventions présumées des autorités japonaises la semaine dernière. Il s'est établi pour la dernière fois à 155,51 pour un dollar, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, ayant réitéré les récents avertissements de Tokyo selon lesquels il était prêt à prendre des mesures contre les mouvements désordonnés de la monnaie.

Les données de la Banque du Japon indiquent que Tokyo a dépensé près de 60 milliards de dollars la semaine dernière dans des interventions présumées pour tirer le yen de son plus bas niveau en 34 ans, à 106,245 pour un dollar. Toutefois, comme le yen est en train de remonter vers les niveaux de 155, les opérateurs sont de nouveau en alerte.

Ben Bennett, stratège en investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal And General Investment Management, a déclaré que le ministère des finances souhaitait éviter les pics de volatilité qui pourraient avoir un impact négatif sur les marchés financiers nationaux.

"Comme nous le soupçonnions il y a quelques jours, ils interviendront si les mouvements intrajournaliers deviennent trop importants. Mais je ne pense pas qu'ils s'opposeront à une dépréciation régulière, comme nous l'avons vu depuis".

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole étaient en hausse, le brut américain augmentant de 0,63% à 79,76 dollars le baril et le Brent à 84,33 dollars, en hausse de 0,54% sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % pour atteindre 2 352,92 dollars l'once.