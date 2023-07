Les actions et les obligations asiatiques se sont redressées jeudi, tandis que le dollar a subi de lourdes pertes, alors qu'une lecture étonnamment basse de l'inflation américaine a alimenté les spéculations sur la fin du cycle de resserrement post-pandémique.

Les investisseurs se tournent également vers les données commerciales de la Chine pour obtenir des indices sur la situation de la deuxième économie mondiale après une série de publications économiques décevantes. Les exportations ont augmenté de 3,7 % au cours du premier semestre de l'année en termes de yuans, tandis que les importations sont restées pratiquement stables, selon les données publiées jeudi matin.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1,5 %, soutenu par un bond de 2,1 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong et un gain de 1,4 % des actions australiennes à forte intensité de ressources.

L'indice japonais Nikkei a également progressé de 1,2 %.

Les géants chinois de la technologie cotés à Hong Kong ont augmenté de 3 % dans les premiers échanges après que le premier ministre Li Qiang a exhorté les entreprises à soutenir une économie en ralentissement, ajoutant aux signes que la répression de plusieurs années sur le secteur est terminée.

Au cours de la nuit, le rapport sur l'inflation des consommateurs américains, très attendu, a donné de meilleures nouvelles que les marchés ne l'espéraient. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3 % en juin par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 3,1 % et constitue une grande différence par rapport aux 9,1 % enregistrés au cours du même mois de l'année dernière.

En particulier, l'inflation de base, dont la Fed craint la rigidité, a également enregistré un ralentissement plus marqué que prévu.

Wall Street s'est réjoui, le Nasdaq augmentant de 1,2 % et le S&P 500 de 0,7 %.

"Avec l'avertissement habituel qu'un mois ne fait pas une tendance, le chemin étroit vers un atterrissage en douceur semble un peu plus large ce matin", a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan.

"Il y a peut-être quelques colombes au sein du FOMC qui seraient prêtes à voir jusqu'où ce processus peut aller sans resserrement supplémentaire, mais nous pensons que les dirigeants de la Fed sont toujours fortement enclins à augmenter les taux dans deux semaines... avant que le Comité ne fasse une pause prolongée."

En effet, les contrats à terme impliquent toujours une probabilité de 94 % d'une hausse d'un quart de point de la part de la Fed à la fin du mois, mais ont réduit le risque d'une autre hausse en septembre à 13,2 %, contre 22,3 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

Ils ont également fixé le prix d'une réduction des taux de 125 points de base pour 2024.

Les obligations ont poussé un soupir de soulagement après la déroute de la semaine dernière qui a entraîné une forte hausse des rendements mondiaux. Le rendement du Trésor à dix ans était de 3,8534 % en Asie, après avoir chuté de 12 points de base (pb) au cours de la nuit et après avoir atteint un sommet de sept mois de 4,0940 % vendredi.

Les rendements à deux ans, sensibles aux taux, ont peu changé à 4,7272% en Asie, après avoir chuté de 15 points de base au cours de la nuit. Cela a conduit à une pentification de la courbe des rendements.

Le dollar américain a chuté à son plus bas niveau depuis 15 mois par rapport à ses principaux homologues, réduisant la pression sur les devises des marchés émergents et donnant aux responsables politiques asiatiques une plus grande marge de manœuvre pour assouplir leur politique monétaire.

L'euro a touché un nouveau sommet de 15 mois à 1,1144 $ jeudi, après avoir bondi de 1,1 % au cours de la nuit sur les paris d'une Banque centrale européenne plus ferme maintenant que l'on s'attend à ce que la Fed ait presque fini d'augmenter ses taux d'intérêt.

Le yen japonais, qui a subi une pression massive à la vente en raison de la politique monétaire ultra-accommodante du Japon, a gagné 6 yens par rapport au dollar en autant de séances et s'est établi à 138,26 pour un dollar.

"Le leadership de la Fed dans le cycle mondial des taux jouera de plus en plus contre le dollar, car les banques centrales passent de la hausse des taux à la baisse des taux", a déclaré Alan Ruskin, stratège international en chef à la Deutsche Bank.

Au Canada, les risques restent orientés vers un plus grand resserrement. La Banque du Canada a relevé mercredi ses taux d'un quart de point pour les porter à 5 %, et le gouverneur n'a pas hésité à dire qu'elle était prête à aller plus loin.

Ailleurs, les prix du pétrole se sont établis près de leur plus haut niveau en deux mois grâce à la faiblesse du dollar américain. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,2 % à 80,29 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 0,2 % à 75,88 $.

Le prix de l'or est resté stable à 1 957,09 dollars l'once.