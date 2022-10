Les actions asiatiques se renforcent mais les contrats à terme montrent que le rebond pourrait être de courte durée.

Les actions asiatiques ont augmenté mercredi, les investisseurs espérant que les futures hausses des taux d'intérêt mondiaux pourraient devenir moins agressives, alors que les premiers signes du resserrement politique précédent ont permis de tempérer les pressions sur les prix dans certaines grandes économies mondiales.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 2,3 %, après que les actions américaines aient terminé la session précédente avec des gains. L'indice est en hausse de 1,4 % depuis le début du mois.

Les actions australiennes ont augmenté de 1,66 %, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon a grimpé de 0,39 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 5,38 %, poussé par une hausse de 7 % des valeurs technologiques. Les marchés de la Chine continentale restent fermés pour cause de vacances.

Les investisseurs attendent de près une décision cruciale de l'OPEP+ en matière d'approvisionnement, prévue plus tard mercredi, qui pourrait avoir des implications mondiales sur les prix déjà élevés de l'énergie et l'inflation.

Après avoir réalisé de forts gains la veille, le brut américain a baissé de 0,35 % à 86,22 $ le baril tandis que le brut Brent a baissé de 0,29 % à 91,58 $ le baril.

L'OPEP+, qui comprend la Russie et l'Arabie saoudite, pourrait réduire entre 1 et 2 millions de barils par jour, selon un rapport de Reuters publié plus tôt mercredi.

Le ton positif des actions asiatiques mercredi pourrait toutefois s'avérer de courte durée.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme de l'Euro Stoxx 50 pan-régional étaient en baisse de 0,32% à 3 467, les contrats à terme du DAX allemand étaient en baisse de 0,41% à 12 631, les contrats à terme du FTSE étaient en baisse de 0,33% à 7 071.

Les contrats à terme sur les actions américaines, le S&P 500 e-minis, étaient en baisse de 0,44% à 3 786,5.

Les indices Dow Jones et S&P 500 ont réalisé mardi leur plus grand rallye sur deux jours en deux ans, les craintes d'une hausse agressive des taux s'étant atténuées.

Le sentiment positif a été alimenté après que les offres d'emploi américaines aient connu leur plus forte baisse depuis près de 2 ans et demi en août, signe que la mission de la Réserve fédérale visant à maîtriser la demande en relevant les taux fonctionne.

"Les investisseurs ont commencé à prendre conscience que les banques centrales pourraient commencer à ralentir le rythme de leurs hausses de taux et cela soutient l'appétit pour le risque", a déclaré à Reuters Clara Cheong, stratège mondial de JPMorgan Asset Management.

"Pour moi, cela ressemble plus à un rallye de marché baissier qu'à quelque chose qui pourrait être durable pour l'instant. Pour qu'elle soit maintenue, nous devons voir l'inflation globale et l'inflation de base baisser et pas seulement pendant un mois ou deux, nous devons voir une tendance à ce que cela se produise."

L'indice des prix à la consommation américain pour septembre doit être publié le 13 octobre.

La forte performance des actions australiennes est le premier gain sur deux jours depuis le 13 septembre et fait suite à la meilleure journée du marché boursier en plus de deux ans, mardi, après que la Reserve Bank of Australia ait ordonné une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base, moins importante que prévu.

Signe que certaines banques centrales sont toujours inquiètes de l'inflation, la Nouvelle-Zélande a relevé ses taux de 50 points de base mercredi, comme prévu, mais a déclaré avoir envisagé une hausse de 75 points de base.

"C'est un marché survendu qui s'arrondit parce qu'il y a eu une stabilisation des bons du Trésor à dix ans, le dollar américain a commencé à se consolider et cela a créé ce sentiment positif sur le marché boursier", a déclaré Jack Siu, directeur des investissements pour la Grande Chine du Credit Suisse.

"Ce sera l'un des rebonds que l'on voit et qui ne sera pas durable dans un marché volatile". Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 3,6232 % par rapport à sa clôture américaine de 3,617 % mardi.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 4,0799 % par rapport à une clôture américaine de 4,097 %.

Le dollar a légèrement baissé contre le yen à 144,05 .

L'euro a glissé de 0,1 % sur la journée à 0,9971 $, après avoir gagné 1,76 % en un mois, tandis que le Dollar Index, qui suit le billet vert contre un panier de devises d'autres partenaires commerciaux majeurs, était légèrement positif dans la session asiatique de l'après-midi après avoir été dans le rouge plus tôt.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'est négocié à 1 719,8876 $ l'once.