Les actions asiatiques ont légèrement baissé jeudi, tandis que le dollar était en retrait, les investisseurs restant prudents avant la hausse des taux d'intérêt de 25 points de base prévue par la Réserve fédérale américaine le mois prochain.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,16%, tandis que le Nikkei japonais était en hausse de 0,07%. L'indice australien S&P/ASX 200 était en baisse de 0,07 %.

Les actions de Tesla Inc ont chuté de 6 % dans les échanges après les heures de bureau après que le fabricant de véhicules électriques a affiché sa marge brute trimestrielle la plus faible en deux ans, manquant les estimations du marché. Elon Musk a réitéré la guerre des prix qu'il avait entamée à la fin de l'année dernière, affirmant que Tesla donnerait la priorité à la croissance des ventes plutôt qu'aux marges bénéficiaires dans une économie faible.

Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont baissé de 0,25 %, tandis que les contrats à terme Nasdaq ont glissé de 0,36 %. En Asie, les investisseurs se concentreront sur les résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) plus tard dans la journée, les analystes s'attendant à ce que la société affiche une baisse de 5 % de son bénéfice net au premier trimestre.

L'indice chinois CSI 300 a baissé de 0,16%, tandis que l'indice Shanghai Composite a reculé de 0,22%. L'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,6 %.

Les opérateurs s'attendent à des réunions des banques centrales dans les prochaines semaines, car l'apaisement des inquiétudes concernant le secteur bancaire ramène l'inflation et la politique monétaire au centre des préoccupations.

"L'objectif étroit des banques centrales mondiales de lutter contre l'inflation s'est compliqué car elles sont maintenant confrontées à la tâche supplémentaire de maintenir la stabilité financière", a déclaré Thomas Poullaouec, responsable des solutions multi-actifs pour la région Asie-Pacifique chez T. Rowe Price.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, la Fed devrait procéder à une dernière hausse des taux de 25 points de base en mai, puis maintenir les taux stables jusqu'à la fin de l'année. Les marchés évaluent à 83 % les chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a déclaré que le taux d'inflation se situait toujours à des niveaux problématiques et que la banque centrale américaine agirait pour le réduire.

L'activité économique américaine a peu évolué au cours des dernières semaines, la croissance de l'emploi s'étant quelque peu modérée et la hausse des prix ayant semblé ralentir, selon un rapport de la Fed publié mercredi.

Le dernier rapport de la banque centrale sur l'état de l'économie donne un aperçu de la situation des entreprises, des banques et des travailleurs après la faillite, à la mi-mars, de deux grandes banques régionales qui a ébranlé la confiance dans le secteur financier américain.

Toutefois, à mesure que les craintes d'une crise généralisée s'apaisent, la volatilité se fait plus discrète. Mercredi, l'indice de volatilité CBOE, surnommé la jauge de la peur de Wall street, est tombé à son point le plus bas depuis novembre 2021.

Parallèlement, les rendements de référence à 10 ans se sont repliés à 3,597 % dans les heures asiatiques, après avoir atteint un pic de quatre semaines à 3,639 % mercredi.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 1,3 point de base à 4,252%, après avoir atteint 4,286% mercredi, son plus haut niveau depuis le 15 mars.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar Index a reculé de 0,039%, l'euro progressant de 0,04% à 1,0958 dollar.

Le yen s'est affaibli de 0,08 % à 134,83 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2432 $, en baisse de 0,05 % sur la journée.

Ailleurs, le brut américain a chuté de 0,45% à 78,80 dollars le baril et le Brent était à 82,68 dollars, en baisse de 0,53% sur la journée.