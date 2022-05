Les actions asiatiques sont d'humeur morose alors que les marchés à terme de Wall Street dégringolent

"Une série de hausses de taux et une communication faucon sont intervenues dans un contexte de chute de l'activité chinoise et européenne, de nouveaux projets d'interdiction de l'énergie en Russie et de pressions continues sur l'offre", ont averti les analystes de Barclays.

"Cela crée la sombre perspective d'une inflation persistante obligeant les banques centrales à relever les taux malgré une croissance en net ralentissement."

Il n'y a pas eu de relâchement dans la politique chinoise de zéro COVID, Shanghai ayant renforcé le verrouillage des COVID à l'échelle de la ville pour 25 millions de résidents.

Les contrats à terme sur les actions du S&P 500 ont mené la danse avec une baisse de 0,6 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont perdu 0,7 %. Les contrats à terme sur les obligations américaines à 10 ans ont également perdu 8 ticks.

Les futures Nikkei s'échangeaient à 26 745 contre une clôture au comptant de 27 003 vendredi.

Les investisseurs étaient également tendus avant la publication du rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis, prévue mercredi, qui ne prévoit qu'une légère baisse de l'inflation, et certainement rien qui puisse empêcher la Réserve fédérale de procéder à une hausse d'au moins 50 points de base en juin.

En effet, l'inflation de base devrait augmenter de 0,4 % en avril, contre 0,3 % le mois précédent, même si le rythme annuel diminue un peu en raison des effets de base.

"Au premier trimestre, la variation mensuelle annualisée de l'IPC de base était de 5,6 %", ont obligé les analystes d'ANZ. "C'est trop élevé pour la Fed et nous pensons que le FOMC ne sera pas détendu au sujet de l'inflation tant que le chiffre de base ne se modérera pas à environ 0,2 % m/m sur une base durable.

"La Fed n'est pas la seule banque centrale à faire face à des pressions inflationnistes. De plus en plus, les orientations de la BCE deviennent beaucoup plus belliqueuses."

Les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient que les taux atteindront 1,75-2,0 % en juillet, contre 0,75-1,0 % actuellement, et grimperont jusqu'à environ 3 % d'ici la fin de l'année.

L'agenda est rempli d'intervenants de la Fed cette semaine, ce qui leur donnera de nombreuses occasions de maintenir le refrain hawkish.

Les perspectives de taux agressives ont permis au dollar américain d'atteindre des sommets de 20 ans sur un panier de devises majeures la semaine dernière à 104,070, et il s'est négocié fermement à 103,760.

L'euro est resté bloqué à 1,0534 $, juste un peu au-dessus de son récent plancher de 1,0481 $, tandis que le dollar était très bien maîtrisé par rapport au yen japonais à 130,72.

Les prix du pétrole se sont légèrement repliés dans les premiers échanges, les pays du Groupe des Sept (G7) s'étant engagés dimanche à interdire ou à supprimer progressivement les importations de pétrole russe.

La Russie célèbre le Jour de la Victoire lundi, alors que l'on spécule que le président Vladimir Poutine pourrait déclarer la guerre à l'Ukraine afin d'appeler les réserves.

Le Brent a été coté pour la dernière fois 75 cents plus bas à 111,64 $, tandis que le brut américain a perdu 78 cents à 108,99 $. [O/R]

L'or était au ralenti à 1 876 $ l'once, ayant eu du mal à s'imposer comme valeur refuge récemment. [GOL/]