Les actions asiatiques sont en baisse, les rendements augmentent en raison des craintes d'une hausse agressive des taux.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,55% mais a dépassé le plus bas niveau de deux ans et demi touché jeudi. L'indice australien des actions, fortement axé sur les ressources, a perdu 0,74%, tandis que le Nikkei japonais a ouvert en baisse de 0,38%.

Le marché boursier chinois a ouvert en hausse de 0,1% vendredi. Xi Jinping, qui s'apprête à remporter un troisième mandat de cinq ans à la tête de la Chine, dévoilera dimanche les membres du Comité permanent du Politburo, l'organe d'élite du pays, à l'issue du congrès qui se tient deux fois par décennie.

"Tout est si ténu... le problème est que l'environnement macroéconomique reste difficile", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP Capital, ajoutant que le marché est en proie à un bras de fer entre les investisseurs qui voient des opportunités et ceux qui se concentrent sur l'environnement difficile.

Les remarques du président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, qui ont laissé entendre que la banque centrale "continuera à augmenter les taux pendant un certain temps" ont également pesé sur le marché.

Les données économiques américaines de jeudi montrant une pénurie persistante de main-d'œuvre ont également ajouté à l'angoisse des investisseurs. Les rendements du Trésor américain de référence à 10 ans ont atteint jusqu'à 4,234 %, leur plus haut niveau depuis juin 2008.

"C'est vraiment le spectacle des obligations américaines qui anime les marchés au sens large et si la liquidité est un problème, on dit qu'il n'y a tout simplement pas d'acheteurs", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Les marchés mondiaux ont été extrêmement volatils ces derniers temps, les investisseurs craignant que les principales économies ne soient poussées en récession avant que l'inflation ne soit maîtrisée, tandis qu'un dollar fort, suite au resserrement agressif de la Fed, ferait des ravages sur les marchés émergents.

Sur le marché des devises, la livre sterling a baissé alors que les investisseurs digéraient la nouvelle de la démission du Premier ministre britannique, Liz Truss, après seulement six semaines au pouvoir. La livre s'échangeait dernièrement à 1,1205 $, en baisse de 0,25 % sur la journée. [/FRX]

La démission de Mme Truss n'a surpris personne et a suscité peu de réactions sur le marché, étant donné l'abandon total de ses politiques par le ministre des finances, a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la National Australia Bank.

Le yen japonais a frôlé son plus bas niveau en 32 ans et s'est échangé pour la dernière fois à 150,20 par dollar. La monnaie s'est d'abord affaiblie au-delà du niveau symbolique de 150 jeudi en fin d'après-midi à Tokyo.

De nouvelles menaces d'intervention de la part des responsables politiques japonais ont maintenu les investisseurs en état d'alerte, bien qu'il n'y ait pas eu de nouvelles d'une nouvelle action depuis l'intervention du ministère des finances qui a vendu des dollars et acheté des yens le mois dernier.

Le taux d'inflation de base des consommateurs japonais s'étant accéléré pour atteindre un nouveau sommet de 3,0 % en septembre, les données soulignent le dilemme auquel la Banque du Japon est confrontée alors qu'elle tente de soutenir une économie faible en maintenant des taux d'intérêt ultra bas, qui alimentent à leur tour une chute malvenue du yen.

Pendant ce temps, les prix de l'or étaient prêts pour une deuxième baisse hebdomadaire.