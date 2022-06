Les actions asiatiques sont en difficulté, le pétrole chute alors que les craintes de récession persistent.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a inversé ses gains antérieurs et est resté pratiquement inchangé dans les échanges asiatiques. Les actions de la Corée du Sud étaient en baisse, tandis que le Nikkei du Japon est resté globalement inchangé.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 0,6 %, suite à la nouvelle selon laquelle le président chinois Xi Jinping a présidé une réunion de haut niveau mercredi qui a approuvé un plan pour le développement sain des grandes entreprises de paiement et du secteur fintech de la Chine.

Dans la nuit, le dollar a chuté parallèlement aux rendements du Trésor américain après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait reconnu, lors de son témoignage devant la commission bancaire du Sénat américain, qu'une récession était "certainement une possibilité", mais que la Fed n'essayait pas de la provoquer.

Selon un sondage Reuters, la Fed procédera à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points de base en juillet, suivie d'une hausse d'un demi-point de pourcentage en septembre, et ne reviendra pas à des mouvements d'un quart de point de pourcentage avant novembre au plus tôt.

"Ce qui est clair, c'est que le marché considère qu'une récession est de plus en plus probable, un point de vue entendu par Powell, qui a détaillé qu'une récession était une possibilité mais pas leur intention", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche à la maison de courtage Pepperstone à Melbourne.

"Les actions ont bien résisté malgré la chute des matières premières, on a assisté à une rotation vers les zones à faible risque du marché et les secteurs défensifs, avec des sorties prévisibles des valeurs de l'énergie et des matériaux."

Les actions américaines ont inversé les gains précédents et ont terminé la séance en légère baisse. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,15 %, le S&P 500 a perdu 0,13 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,15 %.

Les investisseurs continuent d'évaluer les risques de voir les banques centrales pousser l'économie mondiale vers la récession alors qu'elles tentent de freiner l'inflation par des hausses de taux d'intérêt.

Les inquiétudes concernant les perspectives de la demande ont sapé les prix des matières premières, le pétrole tombant jeudi à son plus bas niveau depuis plus d'un mois. Le pétrole brut Brent a baissé de 2% à 109,49 $ le baril et le pétrole brut américain a baissé de 2,3% à 103,75 $ le baril.

Le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans était en légère baisse dans les échanges matinaux à 3,1430 %, le plus bas en près de deux semaines, par rapport à sa clôture américaine de 3,156 % la veille.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a touché 3,0391 % par rapport à une clôture américaine de 3,056 %.

Sur le marché des changes, le dollar s'est replié de 0,1 % contre un panier de grandes devises, après une baisse de 0,2 % la session précédente. Toutefois, l'indice a progressé de plus de 8 % cette année, reflétant le sentiment général d'absence de risque et l'avantage du dollar en matière de rendement dû à la Fed.

Ces facteurs ont été soulignés par le won sud-coréen, qui est passé sous le seuil psychologique de 1 300 par dollar pour la première fois en 13 ans, dans un contexte de craintes de récession économique mondiale.

L'or était légèrement en baisse, les prix au comptant s'échangeant à 1835,19 $ l'once. [GOL/]