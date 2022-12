Les actions asiatiques sont en hausse alors que le dollar se replie, les événements à risque abondent

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,9 % dans les premiers échanges, se rapprochant ainsi d'un sommet de trois mois atteint plus tôt dans la semaine. Pour la semaine, il devait également augmenter de 0,9 %.

L'indice Nikkei du Japon a progressé de 1,1 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,2 %, tandis que les promoteurs du continent ont enregistré une hausse considérable de 4 %. Les valeurs vedettes chinoises, cependant, ont enregistré des gains plus modestes.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang, dans des commentaires repris par les médias d'État, a déclaré jeudi que le changement de politique de la Chine en matière de COVID permettrait à l'économie du pays de reprendre son rythme, un jour après qu'une réunion de haut niveau du parti se soit engagée à se concentrer sur la stabilisation de la croissance tout en optimisant les mesures contre la pandémie.

Outre l'optimisme de la Chine, les investisseurs se concentrent sur les chiffres de l'inflation des prix à la production aux États-Unis plus tard dans la journée pour obtenir plus de signes sur la santé de l'économie américaine, après que les données de la nuit aient montré un certain relâchement sur le marché du travail, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ayant augmenté modérément.

Les actions américaines ont rompu leur récente série de pertes pour rebondir. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,55 %, le S&P 500 de 0,75 % et le Nasdaq Composite de 1,13 %.

Les données mensuelles sur l'inflation des consommateurs américains sont également attendues la semaine prochaine. Les économistes prévoient que l'inflation a probablement ralenti légèrement à 8,0 % en novembre par rapport à l'année précédente, contre 8,2 % en octobre.

Les contrats à terme ont évalué une possibilité quasi certaine que la Fed ralentisse sa hausse de taux à 50 points de base la semaine prochaine, mais le taux cible des fonds fédéraux américains devrait plafonner autour de 4,9 % d'ici mai prochain.

"Ce ralentissement n'est pas un signal que le travail de la banque centrale est presque terminé... le ralentissement du rythme des hausses commence une nouvelle phase du cycle de resserrement de la Fed", a déclaré Brian Martin, responsable de l'économie G3 chez ANZ. "Avec une inflation qui s'avère collante et un marché du travail toujours dynamique, les risques pour notre vision terminale de 5,00% sont à la hausse."

Les analystes de Barclays s'attendent à ce que l'objectif principal de la Fed lors de cette réunion soit d'exécuter une transition vers des hausses plus lentes sans assouplir les conditions financières plus larges.

"Avec des données sur l'activité suggérant que les hausses de la Fed, à ce jour, ont eu une traction limitée sur l'activité, nous pensons que le FOMC accompagnera le mouvement avec des points hawkish pour réitérer que le cycle de hausse a encore du chemin à faire."

La Fed, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre doivent toutes annoncer des décisions sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, les décideurs continuant à freiner la croissance économique par des taux plus fermes pour contrecarrer une inflation obstinément élevée.

Le dollar américain a glissé de 0,2 % par rapport à un panier de devises majeures vendredi, en plus d'une baisse de 0,4 % dans la nuit. Le billet vert, valeur refuge, devait finir la semaine à plat.

Les rendements du Trésor ont augmenté pendant la nuit et sont restés largement stables, après être tombés à leur plus bas niveau en trois ans plus tôt dans la semaine, en raison des attentes d'une croissance plus lente ou de la crainte qu'une récession ne freine la hausse des taux.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans s'est maintenu à 3,4819 %, par rapport à sa clôture américaine de 3,493 %. Le rendement à deux ans a touché 4,3139 %, en légère hausse par rapport à sa clôture américaine de 4,312 %.

La courbe des taux reste la plus inversée depuis le début des années 1980, à environ -83bps, ce qui laisse présager une récession américaine dans un avenir proche.

Sur le marché pétrolier, les prix ont augmenté après avoir dégringolé la veille, dans la crainte qu'un ralentissement de l'économie mondiale n'entraîne une réduction de la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont bondi de 0,9 % à 72,11 $ le baril, tandis que le pétrole brut Brent s'est établi à 76,15 $ le baril, soit une hausse de 1 %.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'est négocié à 1 788,99 $ l'once.