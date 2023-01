Les actions asiatiques sont en hausse avant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, défiant ainsi le repli de Wall street.

Le Nikkei du Japon a augmenté de 0,39%, tandis que le Kospi de la Corée du Sud a bondi de 0,77%. L'indice boursier australien était en hausse de 0,56%.

Le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,6 %, bien que les valeurs vedettes du continent (CSI300) soient restées stables au début de la séance.

L'indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique du MSCI a ajouté 0,29 %, ce qui le place sur la voie d'une progression de 1,55 % pour la première semaine de 2023, sa meilleure performance hebdomadaire en un mois.

Les contrats à terme sur les actions américaines E-mini ont progressé de 0,35 %, indiquant un petit rebond après la chute de 1,16 % du S&P 500 pendant la nuit.

Wall street s'est vendue sur fond d'inquiétudes quant à la robustesse du marché de l'emploi qui pourrait empêcher la Fed de relever ses taux plus longtemps, après que les données publiées jeudi aient montré une hausse plus importante que prévu des emplois privés et une baisse des demandes d'allocations chômage.

"On s'inquiète du fait que le marché du travail ne montre aucun signe de refroidissement", ce qui met les marchés financiers "très à cran", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Mais l'important sera ce soir, et je ne pense pas que le croque-mitaine sera dans le placard avec le chiffre de ce soir".

Selon une enquête Reuters auprès d'économistes, les chiffres de l'emploi non agricole devraient montrer vendredi que 200 000 emplois ont été créés en décembre, soit un ralentissement par rapport au rythme de 263 000 de novembre.

Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont atteint un sommet de plus de deux mois à 4,497 % au cours de la nuit, mais ont baissé à 4,460 % à Tokyo. Le rendement à 10 ans, qui a atteint 3,784 % à New York, a baissé à 3,726 %.

La devise américaine est restée élevée par rapport à ses principaux homologues vendredi. Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six contreparties, dont l'euro et le yen, a peu varié à 105,11 après avoir bondi de 0,91 % pendant la nuit et avoir atteint 105,27 pour la première fois depuis le 8 décembre.

Le Dollar Index est en hausse de 1,57 % cette semaine, ce qui lui permet de mettre fin à une série de trois semaines de baisse. Il s'apprête à réaliser sa meilleure performance depuis fin septembre.

Le billet vert a augmenté de 0,27% à 133,755 yens, ce qui le ramène vers le sommet d'une semaine atteint jeudi, à 134,045.

L'euro a légèrement augmenté de 0,09 % à 1,05295 $, mais est resté proche du plus bas niveau de la nuit, à 1,0515 $, un niveau atteint pour la dernière fois le 12 décembre.

Le pétrole brut a augmenté, prolongeant les gains de jeudi après des données montrant une baisse des stocks de carburant. [O/R]

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 79 cents, soit 1%, à 79,48 $ le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate américain ont augmenté de 80 cents, soit 1,1%, à 74,47 $ le baril.