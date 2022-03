Les actions asiatiques sont en hausse avant la réunion de la Fed et la Chine rebondit

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré mercredi que les pourparlers de paix semblaient plus réalistes mais qu'il fallait plus de temps, alors même que les frappes aériennes russes se poursuivaient et que le nombre de réfugiés de l'invasion de Moscou atteignait 3 millions.

Le rebond des actions asiatiques est intervenu un jour après que le pic des infections au coronavirus en Chine et les attentes déçues d'une réduction des taux par la banque centrale du pays aient fait chuter les actions des marchés continentaux et de Hong Kong.

"Les gens sont préoccupés par le fait que les décideurs politiques croient que l'économie va beaucoup mieux et que la croissance rebondit et qu'il n'est pas nécessaire de prendre de nouvelles mesures d'assouplissement politique", a déclaré Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura.

"Je pense qu'une petite baisse de taux n'est pas un gros problème de toute façon, mais les gens sont préoccupés par exemple par la stratégie zéro-COVID, les gens sont préoccupés par le marché immobilier et ... d'autres politiques."

La Chine a connu des changements positifs croissants dans ses performances économiques, soutenus par des données économiques étonnamment bonnes, mais les impacts de la dernière résurgence du COVID-19 doivent être surveillés, a déclaré mardi le porte-parole du bureau des statistiques chinois.

Mercredi, les autorités sanitaires chinoises ont fait état d'une légère baisse des nouveaux cas par rapport au jour précédent, bien que les grandes villes chinoises continuent à être aux prises avec la propagation des cas.

Un bond de 2,6 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong et un gain de 0,5 % de l'indice CSI300 ont entraîné des hausses dans toute l'Asie mercredi matin. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 1,21 %.

Les actions australiennes étaient en hausse de 1,08 %, et le Kospi de Séoul a ajouté 0,55 %, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon a augmenté de 1,29 %.

Les gains en Asie ont suivi un rallye de soulagement dans la nuit à Wall Bourse, porté par les espoirs d'une résolution en Ukraine. Le S&P 500 a gagné 2,14 %, le Nasdaq Composite a bondi de 2,92 % et le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,82 %.

LES YEUX SUR LA FED

Les analystes d'ING ont déclaré dans une obligation qu'ils s'attendaient à ce que les mouvements du marché en Asie soient "prudents" avant la réunion de la Fed.

Les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine relève les taux d'intérêt pour la première fois en trois ans d'au moins 25 points de base dans un contexte de flambée des prix. Les traders surveilleront également de près la Fed pour obtenir des détails sur la façon dont elle envisage de mettre fin à son programme d'achat d'obligations.

Les rendements obligataires américains sont restés stables dans les premiers échanges asiatiques, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans s'établissant à 2,1455 %, après avoir augmenté plus tôt à 2,169 %, le plus haut depuis juin 2019.

Le rendement à deux ans était en dernier lieu à 1,847 %, après une clôture à 1,857 %.

Le dollar américain a légèrement baissé face à un panier de pairs, s'échangeant à 98,904, et est resté inchangé face au yen à 118,28. L'euro a légèrement augmenté de 0,12 % à 1,0964 $.

Les prix du pétrole, qui s'étaient négociés à la baisse en début de séance, se sont retournés à la hausse, l'invasion de l'Ukraine par la Russie continuant à alimenter la volatilité des échanges.

Le pétrole brut de référence mondial Brent a augmenté de 0,41 % à 100,30 $ le baril, et le pétrole brut américain a ajouté 0,45 % à 96,87 $ le baril. Soulignant l'impact des perturbations mondiales et de la flambée des coûts du pétrole, le Japon a fait état d'un déficit commercial plus important que prévu en février, car la flambée des coûts d'importation liée à l'énergie, causée par des contraintes d'approvisionnement massives, a aggravé la vulnérabilité de la troisième plus grande économie du monde.

Le prix de l'or au comptant a augmenté de 0,14 % pour atteindre 1 920,55 $ l'once.