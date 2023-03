Les actions asiatiques ont augmenté vendredi après que Wall street ait inversé ses pertes sur les signaux d'une approche mesurée de resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine ainsi que sur les perspectives d'une solide reprise économique en Chine.

Les marchés mondiaux ont été secoués par une série de données américaines solides au cours des dernières semaines, y compris les demandes d'allocations chômage américaines pendant la nuit, qui ont suggéré que la Fed devra augmenter les taux encore plus et plus longtemps.

Mais les investisseurs ont poussé un soupir de soulagement après que le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était favorable à une augmentation "lente et régulière" d'un quart de point des taux américains afin de limiter le risque pour l'économie.

Les marchés sont également attentifs à la réunion annuelle du parlement chinois, qui débute dimanche, pour fixer des objectifs économiques et élire de nouveaux hauts responsables économiques. Les signes émergents d'un rebondissement régulier de l'économie chinoise suite à l'assouplissement de restrictions strictes en décembre ont également contribué à relancer l'appétit pour les actifs plus risqués.

"Nous nous attendons à ce que le gouvernement propose un programme politique favorable à la croissance, avec un soutien aux secteurs des infrastructures et de l'immobilier", ont déclaré les analystes de la Commonwealth Bank of Australia dans une note.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,5 % dans les premiers échanges, en passe de connaître sa première hausse hebdomadaire en cinq ans. L'indice est en hausse de 1,6 % depuis le début du mois. Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis du S&P 500, étaient en baisse de 0,07% à 3 982, mais les principaux indices ont terminé en hausse dans les échanges réguliers de la nuit.

Les actions australiennes ont augmenté de 0,36%, aidées par les gains des mineurs et des financiers, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon a augmenté de 1,42%.

L'indice chinois CSI300 est resté stable dans les premiers échanges. L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,45 %.

Les actions américaines ont augmenté jeudi, inversant les pertes antérieures, alors que les rendements du Trésor se sont retirés des sommets antérieurs, après les commentaires sur les taux du président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté d'environ 1 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux gagné environ 0,75 %, même si Tesla Inc a chuté de près de 6 % après que la société n'a pas réussi à impressionner les investisseurs avec peu de détails sur son projet de dévoiler un véhicule électrique abordable.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a touché 4,0556 % par rapport à sa clôture américaine de 4,073 % jeudi. Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, est passé à 4,8913 % par rapport à une clôture américaine de 4,904 %.

Dans les devises, le Dollar Index, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, était en baisse à 104,86. L'indice est maintenant en hausse de plus de 1% sur l'année, mais toujours en retrait par rapport à un sommet de septembre autour de 114 $.

Le dollar a baissé de 0,15% à 136,55 yens, après avoir atteint 137,10 pendant la nuit, son plus haut niveau depuis le 20 décembre.

L'euro a augmenté de 0,08 % à 1,0602 $, après avoir quitté un plus bas de près de deux mois à 1,0533 $ en début de semaine.

Sur le marché de l'énergie, les prix du pétrole sont restés fermes, stimulés par les signes d'une forte reprise économique en Chine, premier importateur de brut, et par l'apaisement des craintes de hausses agressives des taux américains.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,36 % pour atteindre 77,88 $ le baril. Le pétrole brut Brent a touché 84,45 $ le baril.

L'or était légèrement en hausse. L'or au comptant a été négocié à 1839,95 $ l'once. [GOL/]