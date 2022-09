Les actions asiatiques sont en hausse, le dollar se détend

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a enregistré un gain de 0,3 % en début de journée vendredi. Mais il se dirigeait vers une baisse hebdomadaire de 1,2 %, battu par une série de hausses de taux excessives des banques centrales mondiales cette semaine - et les attentes d'autres hausses à venir.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,3 %, les blue chips chinoises de 0,2 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong de 0,4 %.

Au cours de la nuit, les principaux indices de Wall Bourse ont affiché des gains modestes après de fortes ventes en début de semaine. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,3 % et ceux du Nasdaq de 0,5 %, signe d'une amélioration de l'appétit pour le risque alors que les marchés se stabilisent.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la banque est "fermement engagée" à contrôler l'inflation, mais qu'il reste de l'espoir que cela puisse être fait sans les "coûts sociaux très élevés" impliqués dans les luttes antérieures contre l'inflation.

"Comme Powell ne propose pas grand-chose pour contrer les prix du marché, nous pensons que le FOMC confirmera les attentes du marché. En outre, nous nous attendons maintenant à une hausse de 50 pb (points de base) en novembre, bien que ce soit un choix serré", ont déclaré les analystes de Barclays.

Les contrats à terme sur les taux américains ont évalué à 86 % la probabilité que la Fed augmente de 75 points de base supplémentaires lors de la réunion de ce mois-ci, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux de 3,0 % à 3,25 %. Il s'agit d'une hausse par rapport à la probabilité de 77 % enregistrée un jour plus tôt.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté vendredi, le rendement des obligations de référence à deux ans ayant augmenté de 4 points de base pour atteindre 3,5264 %. Le rendement des obligations à 10 ans s'est établi à 3,3284 %, par rapport à sa clôture précédente de 3,2920 %.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt d'un niveau record de 75 points de base et a également signalé d'autres hausses pour lutter contre l'inflation, alors même que l'économie du bloc se dirige vers une probable récession hivernale.

Cela a fait grimper en flèche les rendements des obligations d'État de la zone euro et a soutenu l'euro. Le rendement des obligations allemandes à deux ans a grimpé de plus de 20 points de base à 1,326 %, son plus haut niveau depuis 2011, tandis que les rendements des obligations à 10 ans ont augmenté de 14 points de base à 1,71 % .

L'euro a gagné 0,5 % à 1,0049 $ et a réussi à se maintenir au-dessus de la parité avec le dollar américain.

Le dollar a reculé de 0,3 % par rapport à un panier de grandes devises.

Pour la semaine, cependant, il a bondi de 2,6 % par rapport au yen, sensible aux taux. Le yen a été victime de la position monétaire dovish de la Banque du Japon, contrastant avec les hausses de taux ailleurs.

Les prix du pétrole se sont retournés à la baisse dans les premiers échanges vendredi et se dirigeaient vers une chute hebdomadaire de 4 % en raison des craintes que les hausses de taux agressives des banques centrales et les restrictions COVID-19 de la Chine ne nuisent à la demande.

Le brut américain a baissé de 0,1 % à 89,07 $ le baril tandis que le brut Brent a augmenté à 89,07 $ le baril.

Ailleurs, la nouvelle dirigeante de la Grande-Bretagne, Liz Truss, a annoncé jeudi un plafonnement de la flambée des factures énergétiques des consommateurs pendant deux ans afin d'amortir le choc économique de la guerre en Ukraine.

L'or était en légère hausse. L'or au comptant s'échangeait à 1713,99 $ l'once. [GOL/]