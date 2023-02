Les actions asiatiques sont en hausse, le rallye du dollar reprend son souffle

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,25 %, mais devait terminer le mois en baisse d'environ 6 %. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,44 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a gagné 0,51 %.

Les actions chinoises ont augmenté de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1 %, mais était sur le point de mettre fin à sa série de trois mois de gains, car le rallye de réouverture de la Chine perd de sa vigueur.

"L'histoire de la réouverture ne semble pas donner beaucoup d'élan actuellement", ont déclaré les économistes d'ING.

Les actions chinoises ont également été lestées par la montée des tensions géopolitiques, les relations entre les États-Unis et la Chine étant l'incertitude dominante dans l'esprit des investisseurs.

Anderson Alves, analyste de marché chez ActivTrades, a déclaré que les flux de fin de mois seront probablement à l'origine de l'action des prix à court terme, les traders rééquilibrant leurs portefeuilles et leur exposition au marché.

"Les investisseurs sont susceptibles de surveiller toute escalade de la guerre Russie-Ukraine", a déclaré Alves.

"Toute action concrète de la Chine en soutien à la Russie pourrait être considérée comme une forte justification pour un derisk et un deleverage de l'exposition asiatique."

Au cours de la nuit, les actions américaines ont enregistré un léger gain, les investisseurs s'étant lancés dans une chasse aux bonnes affaires après les fortes pertes de la semaine dernière, alors que les craintes persistent quant aux prochaines augmentations des taux d'intérêt pour maîtriser un taux d'inflation obstinément élevé. [.N]

Les données de lundi ont montré que les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis se sont accélérées en janvier, dépassant les prévisions, tandis que les contrats d'achat de maisons américaines précédemment possédées ont augmenté le plus en plus de 2 ans et demi en janvier.

Les données de lundi surviennent après qu'un rapport sur les dépenses de consommation personnelle plus élevé que prévu vendredi ait renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine devra rester sur sa trajectoire faucon plus longtemps.

Les contrats à terme de la Fed prévoient maintenant que les taux atteignent un sommet autour de 5,4 %, ce qui implique au moins trois hausses supplémentaires par rapport à la fourchette actuelle de 4,50 % à 4,75 %, et une certaine possibilité de 50 points de base en mars.

Barclays et Natwest ont déclaré lundi qu'ils pensaient que la Fed pourrait relever les taux d'un demi-point de pourcentage en mars, ce qui est bien supérieur au quart de point prévu par les marchés.

Sur le marché des devises, la livre sterling s'échangeait à 1,206 $, en baisse de 0,02 % sur la journée, après avoir bondi de 1 % pendant la nuit après que la Grande-Bretagne ait conclu un nouvel accord commercial avec l'Union européenne, ce qui a éclairci les perspectives de l'économie britannique post-Brexit.

L'euro était en baisse de 0,07 % à 1,06 $, après avoir augmenté de 0,6 % lundi.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,048 % et devait mettre fin à une série de pertes de quatre mois.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,13% à 75,78 dollars le baril et le Brent était à 82,29 dollars, en baisse de 0,19% sur la journée.