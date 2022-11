Les actions asiatiques sont instables, les investisseurs restant prudents après des données décevantes sur la Chine.

L'indice MSCI des valeurs de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,02% à 0201 GMT, réduisant les pertes antérieures. Aux niveaux actuels, l'indice devrait afficher son plus grand gain mensuel depuis avril 1999.

L'indice Hang Seng de Hong Kong et l'indice de référence chinois CSI300 ont cependant ouvert en baisse de 0,4 % et 0,3 % respectivement, l'activité industrielle chinoise s'étant contractée à un rythme plus rapide que prévu en novembre.

L'activité des usines chinoises s'est contractée ce mois-ci, selon une enquête officielle publiée mercredi, plombée par le ralentissement de la demande mondiale et les restrictions COVID-19.

Les pertes à Hong Kong et en Chine ont inversé le sentiment positif de mardi, lorsque les responsables chinois ont déclaré que le pays allait accélérer les vaccinations COVID-19 pour les personnes âgées.

La campagne de vaccination était considérée comme cruciale pour mettre fin à près de trois ans de restrictions strictes dans la deuxième plus grande économie du monde, qui ont érodé la croissance économique, perturbé la vie de millions de personnes et déclenché des manifestations sans précédent le week-end dernier.

"Les gros titres en provenance de Chine concernant les restrictions et les protestations du COVID provoquent une certaine nervosité chez les investisseurs. Bien que certaines mesures d'assouplissement du COVID soient envisagées, cela pourrait ne pas être suffisant pour empêcher de nouvelles perturbations économiques", a déclaré Anderson Alves, analyste macroéconomique mondial chez ActivTrades.

"On s'attend à ce qu'à mesure que les cas de COVID continuent d'augmenter, les restrictions soient resserrées avant la fin de l'année, ce qui entraînera davantage d'incertitude quant à l'impact sur l'économie", a-t-il déclaré dans une note de recherche mercredi.

Le Nikkei 225 du Japon a baissé de 0,55% tandis que le S&P/ASX 200 de l'Australie a gagné 0,29%.

Les sentiments à l'échelle mondiale sont d'un ton prudent. Le S&P 500 a clôturé en baisse mardi, les investisseurs attendant des indications sur la trajectoire des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit parler de l'économie et du marché du travail lors d'un événement de la Brookings Institution mercredi. Une série de données américaines concernant le secteur manufacturier, l'inflation et l'emploi seront également publiées cette semaine.

"Cette semaine proposera un test intéressant pour les marchés, car nous examinerons les prochaines données macroéconomiques importantes en provenance des États-Unis, notamment les données sur l'inflation PCE et le rapport de vendredi sur l'emploi en novembre", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets à Hong Kong.

L'enquête ISM sur l'industrie manufacturière américaine pour le mois de jeudi devrait également glisser vers la contraction, a déclaré Wong.

Les prix du pétrole ont continué à augmenter après un mardi porteur, le brut américain ayant augmenté de 0,873 % à 78,87 $ le baril et le Brent de 0,76 % à 83,66 $ le baril. [O/R]

L'or au comptant a augmenté de 0,13%.

Sur le marché des devises, le Dollar Index a baissé de 0,2%.