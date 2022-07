Les actions asiatiques sont meurtries alors que les données sur l'inflation américaine renforcent la crainte d'une récession

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a perdu 0,1%, se situant juste au-dessus du plus bas de deux ans atteint mardi, tandis que les contrats à terme du Nasdaq américain ont perdu 0,3%.

Le Nikkei japonais a suivi la tendance en augmentant de 0,6 %, aidé par la faiblesse du yen par rapport au dollar qui a stimulé les exportateurs.

Les données américaines de la nuit ont montré que l'augmentation des coûts du carburant, de la nourriture et des loyers a fait grimper l'indice des prix à la consommation (IPC) de 9,1 % le mois dernier, ce qui a suscité des inquiétudes quant au fait que la Fed pourrait augmenter les taux d'un énorme 100 points de base lors de sa réunion du mois prochain plutôt que les 75 prévus.

"L'aspect inquiétant des chiffres de l'IPC était l'ampleur des augmentations", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP, qui a indiqué que près de 90 % des composants de l'IPC américain ont connu des augmentations de plus de 3 %.

La tarification du marché sur l'outil Fedwatch du CME indique actuellement une probabilité de 78 % d'une augmentation de 100 %, bien qu'Oliver ait déclaré que cela pourrait être une réaction instinctive à la lecture élevée de l'IPC.

"Je pense personnellement que la Fed s'en tiendra à 75 - ce qui reste un chiffre élevé - si elle va jusqu'à 100, on aura l'impression qu'elle panique."

"Seul le temps nous le dira cependant, la Fed a un engagement inconditionnel à faire redescendre l'inflation."

Les rendements américains à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt, se situaient pour la dernière fois à 3,121 %, juste à côté d'un sommet de quatre semaines pour la nuit, augmentant leur avance sur les rendements de référence américains à 10 ans qui se situaient à 2,9558 %.

Ce que l'on appelle l'inversion de la courbe des taux, lorsque les taux d'intérêt à court terme sont plus élevés que ceux à long terme, est communément considéré comme un indicateur de récession, et l'écart entre les deux a touché 25 points de base au début de l'Asie.

C'est également une mauvaise nouvelle pour les économies et les actions asiatiques.

Carlos Casanova, économiste principal à l'UBP, a déclaré qu'une récession aux États-Unis signifierait une baisse de la demande pour les exportations asiatiques, les investisseurs devenant plus "frileux" et retirant leur argent des marchés émergents, ce qui obligerait les banques centrales asiatiques à augmenter elles-mêmes les taux pour éviter une trop grande dépréciation des devises.

"Jusqu'à présent, la Banque de Corée et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande semblent se faire concurrence pour voir qui peut être le plus faucon, mais toutes les autres banques centrales sont à la traîne. Nous verrons davantage de hausses de taux en Asie, ce qui entraînera un ralentissement de la demande globale, de la croissance du crédit, de la consommation, etc."

La banque centrale de Singapour a également resserré sa politique monétaire jeudi, dans un mouvement hors-cycle espérant ralentir l'inflation, ce qui a fait grimper la monnaie locale de 0,7 %.

Ailleurs sur les marchés des devises, l'euro se maintenait juste au-dessus de la parité avec le dollar à 1,00155 $. Il a brièvement plongé à 0,9998 $ pendant la nuit, passant sous la barre des 1 $ pour la première fois depuis décembre 2002.

La banque centrale européenne est confrontée à un dilemme : laisser la monnaie chuter davantage, ce qui ferait grimper une inflation déjà record, ou riposter par des hausses plus rapides des taux d'intérêt, ce qui aggraverait les dommages causés à une économie déjà durement touchée par les coûts élevés de l'énergie.

Le dollar était également ferme par rapport aux autres majors, dépassant les 138 yens pour la première fois depuis septembre 1998 . Le Dollar Index, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport aux six principales devises, s'est maintenu à 108,45.

Les prix du pétrole ont légèrement étendu leurs pertes récentes en raison des inquiétudes concernant l'inflation.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour septembre ont baissé de 0,1%, à 99,49 $, et le pétrole brut américain West Texas Intermediate a perdu 0,15% à 96,17 $.

L'or a été confronté à une forte pression de vente, la hausse des taux d'intérêt nuisant à l'actif non productif d'intérêts. Le prix au comptant a baissé de 0,5 % à 1725 $ l'once.