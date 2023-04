Les actions asiatiques ont légèrement progressé, tandis que le dollar a commencé la semaine sur les chapeaux de roue après que les données sur l'emploi aux États-Unis aient mis en évidence un marché du travail tendu, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale relèvera à nouveau ses taux d'intérêt lors de sa réunion du mois prochain.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,14 %, tandis que le Nikkei japonais gagnait 0,5 %. Les marchés australiens, hongkongais et européens sont fermés pour Pâques. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 sont restés stables.

Les actions chinoises ont reculé lundi, l'indice CSI300 ayant baissé de 0,2 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a perdu près de 0,3 %.

Les données du département du travail ont montré vendredi que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 236 000 le mois dernier, soit un peu moins que les 239 000 attendus par les économistes interrogés par Reuters.

Le rapport, très surveillé, a également montré que les gains salariaux annuels ont ralenti mais restent trop élevés pour être compatibles avec l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale américaine.

Selon Mansoor Mohi-uddin, économiste en chef à la Bank of Singapore, le marché du travail est encore trop tendu pour que la Fed puisse ramener l'inflation à son objectif de 2 % sans procéder à de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

"Les investisseurs s'attendent à ce que les faillites bancaires américaines du mois dernier forcent la Fed à réduire ses taux, mais les responsables préviennent qu'une inflation trop élevée empêchera la Fed d'assouplir sa politique cette année.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 66 % les chances que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion des 2 et 3 mai.

L'attention des investisseurs va maintenant se tourner vers le rapport sur l'inflation attendu mercredi, qui déterminera la voie que suivra la Fed dans sa lutte contre les prix. Le procès-verbal de la dernière réunion de la banque centrale en mars devrait également être publié mercredi.

Alors que les craintes de récession s'intensifient, les investisseurs parient sur le fait que les bouleversements du système bancaire provoqués par l'effondrement soudain de la Silicon Valley Bank en mars resserreront les conditions de crédit. Les opérateurs sont de plus en plus convaincus que la Fed réduira ses taux d'intérêt au second semestre afin d'éviter une récession économique.

Mais certains analystes voient un décalage entre la trajectoire probable de la Fed et les attentes des marchés.

"Non seulement une inflation élevée et un marché de l'emploi encore solide devraient rendre les baisses improbables", selon les stratèges de Citi. "Mais nous pensons que la persistance d'une inflation trop forte conduira à de nouvelles hausses. Citi prévoit trois autres hausses de taux de 25 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 13 points de base à 3,951 %, tandis que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 8,8 points de base à 3,378 %.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à -57,7 points de base.

Sur le marché des devises, le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grandes devises, a augmenté de 0,118% à 102,14.

L'euro était en hausse de 0,05 % à 1,0902 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2416 $, en hausse de 0,02 % sur la journée.

Le yen s'est affaibli de 0,32% par rapport au billet vert, à 132,55 pour un dollar, alors que le nouveau gouverneur de la banque centrale du Japon, Kazuo Ueda, prend la relève de Haruhiko Kuroda. Ueda, dont le mandat a commencé dimanche, tiendra sa conférence de presse inaugurale à 1015 GMT lundi.

L'or au comptant a baissé de 0,5% à 1 998,53 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,27% à 2 006,50 dollars l'once [GOL/].

Le brut américain a augmenté de 0,09% à 80,77 $ le baril et le Brent était à 85,18 $, en hausse de 0,07% sur la journée. [O/R]