Les actions asiatiques sont modérées, le dollar est en hausse en raison de la menace de la Fed.

Les rendements du Trésor ont atteint les plus hauts niveaux de la décennie et le dollar un pic de 20 ans alors que les contrats à terme laissaient entendre qu'il était presque certain que la Fed augmenterait de 75 points de base pour atteindre une fourchette de 1,50 à 1,75 % plus tard mercredi.

Il s'agirait de la plus forte hausse depuis 1994, et les marchés prévoient déjà que les taux atteindront un niveau vertigineux de 3,75 à 4,0 % d'ici la fin de l'année.

"Dans un contexte d'inflation galopante, de hausse des taux et de craintes croissantes de récession, le S&P 500 a connu son plus mauvais début d'année depuis 1962", ont noté les analystes de Goldman Sachs.

"Un probable pic d'inflation à venir n'est probablement pas suffisant pour voir le creux de la vague, et que des baisses similaires dans le passé n'ont pris fin que lorsque la Fed s'est orientée vers une politique plus souple."

Cela pourrait prendre du temps, c'est pourquoi ils recommandent aux investisseurs de réduire la durée de leur portefeuille et d'augmenter l'exposition aux actifs réels.

Avec un tel niveau de prix, quelques investisseurs courageux ont cherché les bonnes affaires tôt mercredi et les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,4 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont augmenté de 0,6 %. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,3 % et les contrats à terme FTSE de 0,2 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, s'est raffermi de 0,2%, mais est en forte baisse sur la semaine.

Le Nikkei japonais a perdu 0,6 %, bien que le sentiment ait été aidé par une enquête montrant une amélioration de la confiance des fabricants japonais.

Les données sur les ventes au détail et la production industrielle de la Chine pour le mois de mai ont été un peu meilleures que prévu, mais ont encore montré le frein que représentent les blocages dus au coronavirus.

Les autorités de Pékin ont averti mardi que la ville de 22 millions d'habitants était engagée dans une "course contre la montre" pour faire face à sa plus grave épidémie depuis le début de la pandémie.

Les marchés obligataires se sont redressés un peu après leur récent coup de massue, les rendements du Trésor à 10 ans tombant à 3,43 %, après le pic de 3,498 % atteint mardi.

Les rendements à deux ans s'établissent à 3,38 %, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 2007 à 3,456 % pendant la nuit. Étant donné que de nombreux taux d'emprunt américains sont liés aux rendements, les conditions financières s'y sont déjà nettement resserrées avant même que la Fed ne procède à une hausse.

LE DOLLAR A L'AVANTAGE DU RENDEMENT

Les rendements du Trésor sont également la référence pour les obligations dans le monde entier, de sorte que les conditions financières se resserrent à peu près partout. Cela a un effet négatif majeur sur le pouvoir d'achat des consommateurs, tout en mettant sous pression les pays émergents qui empruntent en dollars.

Cela a également eu tendance à stimuler le dollar américain, qui a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans par rapport à un panier de devises, grâce à des gains importants sur le yen japonais à faible rendement.

Le dollar s'échangeait à 135,27 yens, ayant atteint des sommets atteints pour la dernière fois en 1998 à 135,60.

La dernière flambée est intervenue après que la Banque du Japon a intensifié ses achats d'obligations pour maintenir les rendements proches de zéro, alors même qu'une grande partie du reste du monde resserre sa politique.

L'euro s'est maintenu à 1,0440 $, non loin de son creux de mai à 1,0348 $.

La monnaie unique a trouvé un certain soutien dans le virage hawkish de la Banque centrale européenne, mais elle est lestée par des signes de tension sur les marchés obligataires locaux. Les rendements des membres les plus endettés, notamment l'Italie, ont grimpé beaucoup plus rapidement que ceux de l'Allemagne, attisant les inquiétudes sur la fragmentation de l'UE.

La hausse des rendements et la flambée du dollar ont pesé sur l'or, qui a frôlé son plus bas niveau en un mois, à 1 816 dollars l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ait maintenu sa prévision selon laquelle la demande mondiale de pétrole dépassera les niveaux pré-pandémiques en 2022. [O/R]

Le Brent a gagné 22 cents à 121,39 $, tandis que le brut américain a gagné 20 cents à 119,13 $ le baril.