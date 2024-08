Les actions asiatiques terminent une semaine difficile sur un sommet, les actions japonaises étant sur le point de récupérer toutes les pertes considérables subies lundi, tandis que le yen a de nouveau glissé, les marchés réduisant les chances d'une baisse des taux d'intérêt américains de grande ampleur.

Le Nikkei japonais a encore augmenté de 1,7 % vendredi, à la suite d'un fort rebond de Wall Street au cours de la nuit. Il a effacé la majeure partie de la chute de 13 % qu'il avait subie lundi et devrait enregistrer une baisse hebdomadaire de seulement 1,5 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a grimpé de 1,4 %, faisant plus qu'inverser la baisse de jeudi. Pour la semaine, il est en baisse de 0,3 %.

La nuit dernière, les données ont montré que les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont diminué plus que prévu la semaine dernière, suggérant que les craintes d'un effritement du marché du travail étaient exagérées. Cela a conduit les marchés à réduire la probabilité d'une réduction d'un demi-point du taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre à 54 %, contre 69 % un jour plus tôt.

Les actions ont été fortement vendues après que le rapport sur l'emploi américain de la semaine dernière ait suscité des craintes d'une récession potentielle aux États-Unis, mais les investisseurs ont acheté la baisse récente, avec le Nasdaq en hausse de 3 % et le S&P 500 en hausse de 2,3 %.

Les données chinoises qui montrent que l'inflation des consommateurs s'est élevée à 0,5 % en juillet, au-dessus des prévisions d'un gain de 0,3 %, ce qui suggère qu'il y a moins de risque que l'économie glisse vers une déflation pure et simple, ont également contribué à améliorer le sentiment.

Les valeurs vedettes chinoises ont augmenté de 0,5 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,4 %.

"La perspective d'une croissance américaine meilleure que prévu et d'un yen plus faible limitent les risques fondamentaux et techniques qui ont inspiré l'extrême volatilité du début de la semaine", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Il est peu probable que les marchés aient déjà franchi le cap. Pour savoir si la volatilité de cette semaine est le présage d'une baisse plus importante ou s'il s'agit simplement d'une peur de la croissance, il faudra attendre le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août et voir s'il révèle une nouvelle détérioration des conditions du marché de l'emploi."

Quelques responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils étaient de plus en plus convaincus que l'inflation se ralentissait suffisamment pour permettre des réductions de taux d'intérêt, mais pas en raison de la récente déroute des marchés.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, l'un des responsables politiques les plus fermes, a déclaré qu'il considérait que l'orientation actuelle de la politique monétaire n'était "pas si restrictive", que l'économie était résiliente et que le marché de l'emploi était toujours en bonne santé.

"Si l'inflation continue d'être faible, je serai de plus en plus convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour respecter la partie de notre mandat relative à la stabilité des prix et qu'il sera approprié d'ajuster l'orientation de la politique", a déclaré M. Schmid.

Le dollar américain a progressé à la suite de la publication d'un nombre élevé de demandes d'allocations de chômage. Il était en hausse pour la quatrième journée consécutive par rapport au yen japonais à 147,35 yens, en voie de progresser de 0,6 % cette semaine, malgré le plongeon précipité de 1,5 % de lundi.

Le yen avait progressé en début de semaine à la suite d'une hausse surprise des taux d'intérêt par la Banque du Japon, ce qui a entraîné l'effondrement du populaire carry trade - où les investisseurs empruntent des yens à des taux bas pour acheter des actifs à rendement plus élevé - mais cela semble se stabiliser.

Le fait que la Banque du Japon ait réaffirmé qu'elle ne relèverait pas ses taux d'intérêt dans un contexte de volatilité des marchés a également contribué au redressement de l'opinion.

Les chiffres de la Commodity Futures Trading Commission, publiés plus tard dans la journée de vendredi, donneront une indication plus claire sur la question de savoir si ce dénouement est désormais arrivé à son terme.

Les rendements obligataires ont augmenté cette semaine, les valeurs refuges étant moins demandées. Les rendements américains à 10 ans se sont maintenus à 3,9781%, bien loin de leur plus bas niveau de lundi (3,667%), et étaient en passe de gagner 18 points de base sur la semaine.

Les rendements à deux ans ont augmenté de 15 points de base cette semaine pour atteindre 4,0193%.

En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut a reculé vendredi, mais devrait enregistrer des gains hebdomadaires décents en raison des craintes concernant l'offre dans le cadre de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, Israël étant dans l'attente d'une menace d'attaque de l'Iran et de ses mandataires.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,2 % à 78,97 $ le baril, mais sont en hausse de plus de 3 % pour la semaine, tandis que le pétrole West Texas Intermediate a également baissé de 0,2 % à 76,03 $, également en hausse de plus de 3 % pour la semaine.

Le prix de l'or a également baissé, de 0,1 % à 2 424,26 dollars l'once.